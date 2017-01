Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη και πυροβολισμοί σε δικαστήριο στη Σμύρνη (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Dogan.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο των δικαστών και των εισαγγελέων, μετέδωσε το CNN Turk, το οποίο έκανε λόγο για παγιδευμένο όχημα.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από την τηλεόραση δείχνουν ένα σύννεφο καπνού, ενώ ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα εστάλησαν επιτόπου.

Δείτε LIVE εικόνα από το σημείο:

Mächtige Explosion am Gerichtsgebäude in #Izmir. Hintergründe und Anzahl möglicher Opfer noch unklar.#Tuerkei pic.twitter.com/2gcnVx54zY — Metin Gülmen (@GuelmenM) 5 Ιανουαρίου 2017

#BREAKING: 2 car bombs exploded near courtyard area of #Izmir #Turkey; Reports of gunfire in the area pic.twitter.com/yEUK9Rci2t — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5 Ιανουαρίου 2017

Large explosion reported near the courthouse in Izmir Turkey. pic.twitter.com/9DZH8WuHiF — Darl van Dijk (@Lastcombo) January 5, 2017

