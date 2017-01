ΔΕΙΤΕ LIVE: Νέο τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σ' ένα δικαστήριο της πόλης.

Δείτε LIVE εικόνα από το σημείο:

Mächtige Explosion am Gerichtsgebäude in #Izmir. Hintergründe und Anzahl möglicher Opfer noch unklar.#Tuerkei pic.twitter.com/2gcnVx54zY — Metin Gülmen (@GuelmenM) 5 Ιανουαρίου 2017

#BREAKING: 2 car bombs exploded near courtyard area of #Izmir #Turkey; Reports of gunfire in the area pic.twitter.com/yEUK9Rci2t — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 5 Ιανουαρίου 2017

Large explosion reported near the courthouse in Izmir Turkey. pic.twitter.com/9DZH8WuHiF — Darl van Dijk (@Lastcombo) January 5, 2017