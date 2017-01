Το συγκινητικό αντίο του Ομπαμα: «Όλα θα πάνε καλά» (photo-video)

Ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε μερικές από τις σκέψεις του για τη ζωή που θα ακολουθήσει μετά από δύο θητείες στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του επίσημης συνέντευξης τύπου χθες, όπου εξύψωσε το ρόλο ενός ελεύθερου τύπου και μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για το πώς αντέδρασαν οι δύο κόρες του στα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών τον Νοέμβριο του 2016.

Ο Ομπάμα και η οικογένειά του θα αποχωρήσουν για το Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας την Παρασκευή (20/1), μετά την ορκομωσία του ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ ως 45ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θέλω να ηρεμήσω λίγο και να μην ακούω τον εαυτό μου να μιλάει τόσο πολύ», είπε ο Ομπάμα, 55, ο οποίος θέλει να γράψει ένα βιβλίο φέτος και να ασχοληθεί με την οικογένειά του.

Ο Ομπάμα, πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος ο οποίος έγραψε ιστορία το 2008 όταν εκλέχθηκε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Αμερικής, έχει επαναλάβει πολλές φορές την παρατήρηση ότι εκτιμά το παράδειγμα του προκατόχου του, ρεπουμπλικανού Τζορτζ Μπους του νεότερου, ο οποίος αρνείται συστηματικά να εκφέρει δημόσια γνώμη για τις απόψεις του από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο.

President Obama's parting thoughts: "We're going to be OK" https://t.co/XBvv7YCF1F pic.twitter.com/VJrRjncGl8

Ωστόσο ο Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία δεν θα διστάσει να εκφέρει γνώμη: θέματα «όπου πιστεύω ότι οι βασικές μας αξίες κινδυνεύουν», όπως τα εμπόδια πρόσβασης των ψηφοφόρων στις κάλπες, «θεσμικές προσπάθειες να καταπνιγεί η αντίθεση γνώμης ή ο τύπος» και κάθε προσπάθεια να απελαθούν παράτυποι μετανάστες τους οποίους έφεραν οι οικογένειές τους στην Αμερική ως παιδιά.

Το 2012, ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι η κυβέρνησή του θα επιτρέψει σε άτομα που είχαν έρθει παράνομα στις ΗΠΑ με τους γονείς τους να παραμείνουν στη χώρα με προσωρινές άδειες που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε αμερικανικά πανεπιστήμια και να εργαστούν, το οποίο καλύπτεται από ένα από τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε και που σκοπεύει να ακυρώσει ο Τραμπ.

«Η ιδέα ότι θα τιμωρήσουμε αυτά τα παιδιά απλώς αυθαίρετα ή λόγω πολιτικής, όταν δεν έκαναν κάτι λάθος τα ίδια, νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο θα άξιζε να εκφέρω γνώμη δημόσια», είπε ο Ομπάμα.

Η οικογένεια Ομπάμα θα εξακολουθήσει να κατοικεί στην Ουάσιγκτον, όπου η μικρότερη κόρη Σάσα, 15, τελειώνει το γυμνάσιο. Η Μαλία, 18, έχει μπει στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ αλλά δεν θα ξεκινήσει τα μαθήματα φέτος.

Ελπίδα και προσαρμοστικότητα

Ο πρόεδρος και η σύζυγός του, Μισέλ Ομπάμα, έκαναν μεγάλη προεκλογική προεκλογική προσπάθεια πέρσι υπέρ της υποψήφιας των δημοκρατικών για την προεδρία, Χίλαρι Κλίντον.

Ο Ομπάμα είπε ότι οι κόρες του δεν μεμψιμοιρούν για την εκλογική ήττα της Κλίντον, ούτε ένιωσαν κυνισμό. «Ήταν απογοητευμένες. Έδωσαν προσοχή σε ό,τι είπε η μητέρα τους στην προεκλογική εκστρατεία και το πίστεψαν γιατί ήταν συνεπές με αυτά που έχουμε προσπαθήσει να τους μάθουμε στο σπίτι», είπε ο Ομπάμα.

“If we work hard and we’re true to those things in us that…feel right, the world gets a little better each time.” https://t.co/A0xwumsNNI