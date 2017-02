Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WJRT.

MCC ALL LOCATIONS closed until 1 p.m. today, Feb 6, due to an active shooter threat made this morning. Classes @ or after 1pm in session.