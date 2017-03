Συναγερμός στο Παρίσι: Επίθεση στο αεροδρόμιο του Ορλί με πυροβολισμούς (Pics+Vids)

Περίπου στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), «ένας άνδρας άρπαξε ένα όπλο από έναν στρατιωτικό και στη συνέχεια κατέφυγε μέσα σε ένα κατάστημα του αεροδρομίου, πριν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν υπήρξαν τραυματίες, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αεροδρόμιο εκκενώθηκε.

Δείτε live εικόνα από το σημείο.

Passengers landing at #Orly are prevented to leave the planes for now. #Paris #parisairport https://t.co/6fsAgFbIC4