Τρομοκρατική επίθεση Στοκχόλμη: Αυτός είναι ο ύποπτος για το μακελειό

«Ανθρωποκυνηγητό» έχει εξαπολύσει η σουηδική αστυνομία για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να σχετίζεται με το περιστατικό.

«Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το πρόσωπο», ανέφερε ένας αξιωματικός, δείχνοντας τη φωτογραφία του άνδρα, σχετικά νεαρής ηλικίας, που φορά μια μαύρη κουκούλα.

Ο αρχηγός της σουηδικής αστυνομίας, Νταν Ελιάσον, δήλωσε στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τον ή τους ύποπτους που βρίσκονταν στο φορτηγό.

Οι εικόνες αυτές τραβήχθηκαν από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν σε κοντινό σημείο.

Η αστυνομία τόνισε επίσης ότι δεν είχε καμία ένδειξη ότι επίκειτο μια επίθεση στη Σουηδία.

Δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα (07/04) στο κέντρο της Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Δοθέντων παρόμοιων συμβάντων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή ότι επρόκειτο για μια τρομοκρατική ενέργεια», προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ωστόσο, σουηδικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν πως έγιναν προσαγωγές δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν Σουηδούς αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε υπόπτους.

Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την τρελή πορεία φορτηγού σε πολύσυχναστο δρόμο στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα. Ο αρχηγός της σουηδικής αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα τον αριθμό των νεκρών, ενώ έκανε λόγο για «αρκετούς νεκρούς».

Το μεσημέρι της Παρασκευής (07/04) ένα φορτηγό έπειτα από «τρελή» πορεία κατέληξε σε τοίχο πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου στην οδό Drottninggatan, παρασύροντας δεκάδες πεζούς.

Η σουηδική αστυνομία αντιμετωπίζει το συμβάν που σημειώθηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης περί τις 16:00 (ώρα Ελλάδας) ως μια ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν δήλωσε ότι η χώρα του έγινε στόχος «επίθεσης», αφήνοντας να εννοηθεί πως θεωρεί πως το συμβάν ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

«Η Σουηδία υπέστη επίθεση», καθώς «όλα μας οδηγούν να συμπεράνουμε ότι επρόκειτο για μια επίθεση», είπε ο Λεβέν.

Ο Λεβέν, ο οποίος τη στιγμή που σημειώθηκε η επίθεση βρισκόταν καθ' οδόν προς το Γκέτεμποργκ, έκανε αναστροφή και επέστρεψε στην πρωτεύουσα.

Τα γραφεία της σουηδικής κυβέρνησης έχουν κλείσει και όλοι οι υπουργοί είναι ασφαλείς, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση στο Reuters.

Κλεμένο το φορτηγό που χρησιμοποίησε ο δράστης - Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά

Οι εικόνες που μετέδωσαν σουηδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί σοκάρουν. Το φορτηγό φαίνεται να έχει μπει μέσα στο πλαϊνό μέρος του πολυκαταστήματος Ahlens, ενώ μορφές που μοιάζουν με ανθρώπινες σορούς έχουν καλυφθεί με κουβέρτες.

Το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση είναι κλεμένο και ανήκει στην εταιρεία ζυθοποιίας Spendrups, η οποία έβγαλε την εξής ανακοίνωση: «Το φορτηγό μας έχει εμπλακεί. Μιλήσαμε με τον οδηγό μας και είπε ότι παρέδιδε μια παραγγελία, βγήκε από το φορτηγό και κάποιος πήδηξε μέσα και το έκλεψε. Ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί και τώρα μιλάει με την αστυνομία».

Οι αρχές της αστυνομίας ερεύνησαν εξονυχιστικά το φορτηγό, στο οποίο δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

Υπάρχουν επίσης, πληροφορίες ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί πριν το φορτηγό πέσει πάνω στον τοίχο. Διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν σε διαφορετικό συμβάν, κοντά στην λεωφόρο Drottinggaten όπου βρίσκεται το πολυκατάστημα. Γίνεται λόγος για «συντονισμένη επίθεση» και ανεπισήμως συνδέεται η φονική πορεία του φορτηγού με τους πυροβολισμούς. Προς το παρόν η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει τους πυροβολισμούς.

Watching the events unfold after a truck drove into Åhléns on Drottninggatan. pic.twitter.com/kxJLUOAsns