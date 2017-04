Απίστευτη τραγωδία: 30 άτομα πήγαν να δουν αγώνα της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ και κεραυνοβολήθηκαν

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Νιγηρία, όταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία ενώ παρακολουθούσαν την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άντερλεχτ για τα προημιτελικά του Europa League.

Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας είχαν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο που μεταδίδονται αγώνες στην πόλη Καλαμπάρ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Κρος Ρίβερ, όταν ξαφνικά εξερράγη ένας μετασχηματιστής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μετά την έκρηξη ένα καλώδιο υψηλής τάσης έπεσε στο χώρο που βρίσκονταν οι θεατές με αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 από αυτούς να κεραυνοβοληθούν.

Τα συλλυπητήριά της για τον άδικο χαμό των οπαδών της εξέφρασε με ανάρτησή της στο Twitter η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, τους φίλους και τους συγγενείς τους στο Καλιμπάρ της Νιγηρίας».

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV