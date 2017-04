Exit Polls – Εκλογές Γαλλία: Μεγάλη μάχη Μακρόν και Λεπέν - Περνούν στο δεύτερο γύρο

Προεδρικές εκλογές Γαλλία 2017: Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα, 23 Απριλίου 2017, οι Γάλλοι πολίτες για τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Τις εκλογές παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον ολόκληρη η Ευρώπη, καθώς το αποτέλεσμά τους θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της ΕΕ.

Προβάδισμα του Κεντρώου ανεξάρτητου υποψηφίου Εμανουέλ Μακρόν και της ακροδεξιάς υποψήφιας Μαρίν Λεπέν δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία.

Σύμφωνα με μία εταιρεία δημοσκοπήσεων ο Μακρόν προηγείται με 23,7 %, έναντι 21,7% για τη Λεπέν.

? #BREAKING - #Macron, #LePen qualify for 2nd round in #French presidential election (early results from @FRANCE24's partner Ipsos) pic.twitter.com/bbrSnxXPEV