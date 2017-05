Απίστευτο! Αστυνομικοί σκότωσαν υπουργό της κυβέρνησης νομίζοντας ότι είναι τζιχαντιστής

Ο εκπρόσωπος του δημάρχου της Μογκαντίσου Αμπντιφατάχ Ομάρ Χαλάνε δήλωσε ότι ο υπουργός Αμπάς Αμπντουλαχί Σιχ Σιραζί, ο οποίος ήταν επίσης και βουλευτής, σκοτώθηκε «από λάθος - άνοιξαν πυρ στο αυτοκίνητό του κατά λάθος. Ο Θεός ας τον αναπαύσει».





Ο αστυνομικός Νουρ Χουσεΐν δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δυνάμεις ασφαλείας συνάντησαν σε περίπολό τους ένα αυτοκίνητο που εμπόδιζε τη διέλευση σε δρόμο, και, πιστεύοντας ότι το οδηγούσαν τζιχαντιστές, άνοιξαν πυρ.





Οι μαχητές της Αλ Σαμπάμ, πτέρυγας της Αλ Κάιντα, προβαίνουν σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα και αλλού στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Σομαλίας και να εκδιώξουν τις ειρηνευτικές δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης από αυτή τη χώρα στο Κέρας της Αφρικής.

BREAKING: Somali minister for public works, Abdullahi Sheikh Abbas, has been shot dead in #Somalia's capital Mogadishu. pic.twitter.com/iXHsK6UmHE