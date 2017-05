Μια 10χρονη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, δέχτηκε την επίθεση ενός αλιγάτορα, ωστόσο κατάφερε να γλιτώσει με τις δικές της δυνάμεις...

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η μικρή ήταν λίγα μέτρα από την ακτή της λίμνης Μέρι Τζέιν κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα, όταν ένας αλιγάτορας μήκους άνω των 2,5 μέτρων της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την από το πόδι.

Ωστόσο η 10χρονη πάλεψε, έβαλε τα δάχτυλά της μέσα στα ρουθούνια του και κατά φερε να του ανοίξει το στόμα και να απελευθερώσει το πόδι της, πριν συγγενείς της που ήταν κοντά σπεύσουν να τη βοηθήσουν.

«Είχε τραύματα, αλλά δεν νομίζω πως είναι απειλητικά για τη ζωή της» είπε ο Τσαντ Γουέμπερ, εκπρόσωπος της Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Λίγο αργότερα, τον αλιγάτορα έπιασε και απομάκρυνε από τη λίμνη ένας ειδικός.

Δείτε το βίντεο!

More caution tape going up at Moss Park. A gator bit a 10 yr old girl who was swimming. Lake now closed til further notice. pic.twitter.com/PPKMdyHRGt