Σοκ: Πέθανε στον ύπνο του πασίγνωστος ηθοποιός

Ο άτυχος ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα του ύπνου του.

Ο 68χρονος Boothe είχε εμφανιστεί σε πολλές γνωστές ταινίες, έχοντας ρόλους στους Avengers και τα Sin City και Sin City: A Dame to Kill For ενώ πρωταγωνίστησε για έντεκα επεισόδια στη τηλεοπτική σειρά Agents of Shield.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1977 ενώ το 1980 έλαβε το πρώτο και μοναδικό του βραβείο Έμμυ για την ερμηνεία του στο Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γνωστού ηθοποιού, η κηδεία του θα τελεστεί σε κλειστό κύκλο στη γενέτειρα του, το Τέξας.