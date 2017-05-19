Κωνσταντινούπολη - Ολυμπιακός: Άγριες συμπλοκές και μαχαιρώματα μεταξύ οπαδών (Pics+Vids)

Η αστυνομία παρενέβη στη διαμάχη στην τουριστική περεοχή İstiklal, όπου τουλάχιστον ένας οπαδός του Ολυμπιακού έχει μαχαιρωθεί στο πόδι, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης και πυροτεχνήματα. Πέντε Έλληνες τραυματίστηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Haberturk.
Η αστυνομία έχει προβεί σε τουλάχιστον τέσσερις συλλήψεις.
Bir grup Fenerbahçe taraftarı Taksim de Olympiakos taraftarına saldırdı. pic.twitter.com/37GrKExHil— Baskethaberciniz (@baskethabercini) 19 Μαΐου 2017
#Olympiakos taraftarlarıyla Türk taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı https://t.co/ATEWTV5T25 pic.twitter.com/RiPBIAW3no— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 19 Μαΐου 2017
#Haberler : İstiklal Caddesi nde Fenerbahçelilerle Yunan Taraftarlar ... #fenerbahce #Fenerist #fb #FenerinMaçıVar… https://t.co/aoVsSCO1cR pic.twitter.com/NLMYeODh2M— FBLOVE ?? (@fbloveapp) 19 Μαΐου 2017
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