Έκρηξη Manchester: Ποια είναι η Ariana Grande και η σχέση της με την Ελλάδα

Γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1993 στην περιοχή Μπόκα Ράντον της Φλόριντα, από την Τζοάν Γκράντε και τον Έντουαρτ Μπατέρα. Το όνομα της είναι εμπνευσμένο από την Πριγκίπισσα Οριάνα από το Felix The Cat και έχει Ιταλικές ρίζες από τη Σικελία αλλά και την Ελλάδα, όπως έδειξε τεστ DNA στο οποίο υποβλήθηκε πριν μερικά χρόνια.

Τον Μάιο του 2016 το 24χρονο pop idol, βρέθηκε στο νησί της Μυκόνου αλλα και στη Δήλο και δε σταμάτησε να ανεβάζει στιγμιότυπα στα social media.

Όσον αφορά την καριέρα της, έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός, το 2008 μέσω της εμφάνισής της στο Θέατρο Μπρόντγουεϊ όπου έπαιξε τον ρόλο της Σάρλοτ στο Μιούζικαλ 13. Τηλεοπτικά, έγινε γνωστή από την νεανική σειρά Victorious (η οποία προβλήθηκε στο κανάλι Nickelodeon) και μέσω αυτής, έγινε γνωστή παγκοσμίως, υποδυόμενη την Κατ Βαλεντάιν, έναν ρόλο που επανέλαβε στην σειρά Sam & Cat με την Jennette McCurdy.

Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε με το soundtrack του Victorious (2010), μαζί με το υπόλοιπο cast της σειράς. Υπέγραψε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Republic Records και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album της, Yours Truly το 2013, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 στο Billboard 200 των Η.Π.Α. Το πρώτο single του album, "The Way", έκανε ντεμπούτο στο Top 10 του Billboard Hot 100 των Η.Π.Α. με τους κριτικούς να την συγκρίνουν την με την Mariah Carey.

Το δεύτερο της album, My Everything (2014), έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard 200 των Η.Π.Α. καθώς και σε πολλές άλλες χώρες. Με τα singles "Problem", "Break Free", "Bang Bang και "Love Me Harder" πέρασε 34 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του Billboard Hot 100 των Η.Π.Α. και είχε τα περισσότερα Top 10 singles από κάθε άλλον καλλιτέχνη το 2014. Το πρώτο single του album, "Problem", έσπασε και κατέχει επί 2 χρόνια το ρεκόρ του τραγουδιού που έχει πάει πιο γρήγορα Νο.1 στα iTunes καθώς και της νεότερης καλλιτέχνης που να το κατείχε ποτέ.

Το 2016 κυκλοφόρησε το τρίτο της album, Dangerous Woman, που έκανε ντεμπούτο στο Νο.2 του Billboard 200 των Η.Π.Α. Το ομότιτλο πρώτο single του album, "Dangerous Woman", έκανε ντεμπούτο στο Νο.7 στο Billboard Hot 100 των Η.Π.Α., κάνοντας την, έτσι, τη μόνη καλλιτέχνη στην ιστορία αυτού του chart που να έχει τα πρώτα single των τριών πρώτων album της που να κάνουν ντεμπούτο στο Top 10 αυτού του chart.