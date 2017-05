Manchester Live: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα θύματα το μακελειού (pics+vids)

Από τις ΗΠΑ ως την Ιαπωνία πολλές είναι οι χώρες, οι οποίες εξετάζουν την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε δημόσιους χώρους.

Η Βρετανία βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού -δηλαδή θεωρείται εξαιρετικά πιθανή μια τρομοκρατική επίθεση- έπειτα από την επίθεση αυτοκτονίας μετά τη συναυλία της αμερικανίδας τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε χθες το βράδυ.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανέλαβε σήμερα 23 Μαΐου την ευθύνη για την επίθεση που προκάλεσε τουλάχιστον 22 θανάτους και 59 τραυματισμούς το βράδυ της Δευτέρας μετά τη λήξη μιας συναυλίας ποπ μουσικής της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ (δυτική Αγγλία).

Στην ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε από το ISIS σε έναν από τους διαύλους επικοινωνίας που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζεται πως ένας «από τους στρατιώτες του χαλιφάτου τοποθέτησε μια βόμβα μέσα στο πλήθος» κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Η τζιχαντιστική οργάνωση απειλεί επίσης ότι θα εξαπολύσει και άλλες επιθέσεις.

Τα θύματα της επίθεσης

Η Georgina Callander είναι, σύμφωνα με την Mirror, το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε από την επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ.

Η 16χρονη, που ήταν φαν της τραγουδίστριας και είχε ποζάρει μαζί της πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τους φίλους της ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Μία ημέρα πριν τη συναυλία δήλωνε μέσω Twitter τον ενθουσιασμό της που θα έβλεπε την αγαπημένη της τραγουδίστρια από κοντά. «Τόσο ενθουσιασμένη που θα σε δω αύριο», έγραψε.

Παράλληλα, η 8χρονη Saffie Rose Roussou είναι το δεύτερο θύμα σύμφωνα με τον θείο της. Ο θείος της 8χρονης, Chris Roussos ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η ανιψιά του είναι νεκρή: αυτό ανέφερε αρμόδιος του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του κυπριακού ΥΠΕΞ στο ΑΠΕ –ΜΠΕ.

Το τρίτο θύμα του μακελειού στο Μάντσεστερ είναι Τζον Ατκινσον, σύμφωνα με την βρετανική Sun. Συγγενείς και φίλοι στα social media περιγράφουν τον 26χρονο ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με καλή ψυχή».

Ο νεαρός από το Μπάρι μάλιστα την ώρα της έκρηξης έφευγε από τον συναυλιακό χώρο του Μάντσεστερ Αρένα όπου τραγουδούσε η Αριάνα Γκράντε.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι «είμαστε σε θέση επιβεβαιώσουμε ότι ο δράστης της δολοφονίας σκοτώθηκε αφού πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό». Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η βόμβα ήταν αυτοσχέδια.

Η Αστυνομία της Περιοχής Μάντσεστερ ολοκλήρωσε μια ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτο αντικείμενο αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και αργότερα δήλωσε ότι ήταν ρούχα που ήταν παρατημένα κοντά στο στάδιο.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion in Cathedral Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item — G M Police (@gmpolice) 23 Μαΐου 2017

Το χρονικό της επίθεσης

Η αστυνομία του Μάντσεστερ είπε ότι απάντησε σε αναφορές για έκρηξη που έγινε στην είσοδο του σταδίου, που έχει χωρητικότητα 21.000 ατόμων, λίγο μετά τις 22:35 τοπική ώρα (00:35 ώρα Ελλάδας). Το ακροατήριο στη συναυλία περιελάμβανε και πολλά παιδιά.

«Λίγο πριν τις 10:35 μ.μ. τοπικής ώρας (00:35 ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, η αστυνομία εκλήθη λόγω έκρηξης στην Αρένα του Μάντσεστερ. Έως τώρα, έχουν επιβεβαιωθεί 19 νεκροί, με περίπου 50 τραυματίες».

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 Μαΐου 2017

Το τρομοκρατικό επεισόδιο θα αποτελέσει την πιο αιματηρή επίθεση στη Βρετανία από τον Ιούλιο του 2005, όταν τέσσερις Βρετανοί μουσουλμάνοι σκότωσαν 52 άτομα σε βομβιστικές αυτοκτονίες σε μεταφορικά μέσα του Λονδίνου.

Μία μάρτυρας η οποία παρακολούθησε τη συναυλία είπε ότι ένιωσε μια τεράστια έκρηξη ενώ έφευγε από το στάδιο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ουρλιαχτά και ποδοβολητό από χιλιάδες άτομα τα οποία προσπαθούν να διαφύγουν από το κτήριο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνονται θεατές, μεταξύ των πολλοί νέοι, να τρέχουν προς τα έξω. «Προχωρούσαμε προς την έξοδο και όταν είμασταν ακριβώς στην πόρτα υπήρξε μια τεράστια έκρηξη και όλοι αρχίσαν να φωνάζουν», είπε η Κάθριν Μακ Φαρλέιν, στο πρακτορείο Reuters. «Η έκρηξη ήταν τεράστια, την ένιωθες στο στήθος σου. Υπήρξε χάος. Όλοι έτρεχαν και ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν», πρόσθεσε.

Η Αρένα του Μάντσεστερ, ένα από τα μεγαλύτερα κλειστά στάδια στην Ευρώπη, αποτελεί δημοφιλή χώρο για συναυλίες και αθλητικά γεγονότα.

Panic following explosions at #Manchester Arena pic.twitter.com/TarCz4iU4t — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 22 Μαΐου 2017

Η έκρηξη στο Μάντσεστερ έγινε δυόμιση εβδομάδες πριν τις εκλογές τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δίνουν φαβορί την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι χαρακτήρισε το επεισόδιο «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», σε δήλωσή της και πρόσθεσε ότι «όλες μας οι σκέψεις βρίσκονται με τα θύματα και τις οικογένειες όσων έχουν επηρεαστεί».

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky News, οι Συντηρητικοί του κόμματος της Μέι αποφάσισαν να αναστείλουν την προεκλογική τους εκστρατεία για τις εκλογές της 8ης Ιουνίου.

«Μία πηγή των Τόρις (Συντηρητικών), μιλώντας στην Ένωση Τύπου (πρακτορείο ειδήσεων) είπε ότι η εκστρατεία για τις εθνικές εκλογές της πρωθυπουργού έχει ανασταλεί», μετέδωσε το Sky News.

Σχεδόν πέντε ώρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, η Αριάνα Γκράντε έστειλε μέσω Twitter, τα δικό της μήνυμα σχετικά με την πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε στο Manchester Arena, στιγμές μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας της.

«Διαλυμένη. Από τα βάθη της καρδιάς μου λυπάμαι πολύ. Δεν έχω λόγια» έγραψε χαρακτηριστικά στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 Μαΐου 2017

Μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στο Μάντσεστερ, και τόνισε σε ανακοίνωσή του, ότι παρόλο που δεν έχει πληροφορίες για συγκεκριμένη απειλή σε μουσικές συναυλίες στις ΗΠΑ, «αυξάνονται τα μέτρα ασφάλειας γύρω από ανοιχτούς χώρους, αλλά και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, στο πλαίσιο λήψης εκτάκτων μέτρων».

Το μήνυμα συμπαράστασης του Ντόναλντ Τραμπ

We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. pic.twitter.com/X6fUUxxYXE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2017

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ, Sky News, BBC, Twitter