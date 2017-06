Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά σήμερα την απόσυρση της χώρας από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, δηλώνοντας ότι «από σήμερα» οι ΗΠΑ διακόπτουν την εφαρμογή των μη δεσμευτικών όρων της συνθήκης.

Όπως τόνισε οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τη συνδρομή τους στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία του Παρισιού φέρνει σε μειονεκτική θέση τις ΗΠΑ προς όφελος άλλων χωρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επισήμανε ότι θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την επανείσοδο των ΗΠΑ στην συνθήκη ή θα προσπαθήσει για μια νέα συνθήκη με δίκαιους όρους για τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι θα προσπαθήσει να «επιτύχει μια δίκαιη συμφωνία»για το κλίμα.

