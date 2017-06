Τρομοκρατικές επιθέσεις Λονδίνο: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τρεις περιοχές (Pics+Vids)

Στη Γέφυρα του Λονδίνου, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένα κλειστό λευκό φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν ανθρώπους με τραύματα από μαχαίρια και τρεις με κομμένους τους λαιμούς.

Η αστυνομία έστειλε δεκάδες οχήματα, ενώ η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε ότι στέλνει πολλά οχήματα στο σημείο.

Ο σταθμός του υπογείου London Bridge παραμένει κλειστός κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι κορμιά κείτονται στο έδαφος.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Multiple resources attending an incident at #LondonBridge, please avoid the area. Only call 999 in an emergency. ➡️ @metpoliceuk for updates — LAS Resilience Team (@LAS_TacAdvisor) June 3, 2017

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Το BBC μετέδωσε ότι οι τραυματίες στη Γέφυρα του Λονδίνου είναι πέντε ή έξι, αλλά οι πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας The Telegraph κάνουν λόγο για νεκρούς και 15 ως 20 τραυματίες. Κατά την εφημερίδα The Sun, έως και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι όταν χτυπήθηκαν από το αυτοκίνητο και κάποιοι από μαχαίρια.

Σύμφωνα με το Sky News και τη Σαν, ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή.

Van drove into people on London Bridge, this is happening now. Really hope all are ok. We are in the middle of it. #londonbridge #london pic.twitter.com/FE0Oxi0YSD — Martin Lucas (@mlucs) June 3, 2017

Hundreds of people are evacuated from #LondonBridge after unconfirmed accident brings more than 15 police cars and helicopters come to scene pic.twitter.com/IfQLMOXsR0 — Kaine Pieri (@PieriKaine) June 3, 2017

Ο διευθυντής του περιοδικού Spectator ανέφερε ότι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν σπεύσει στη Γέφυρα του Λονδίνου. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει ότι περίπου 10 αυτοκίνητα της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο.

This was scene as we left London Bridge. pic.twitter.com/4h0PxP3xL0 — Will Heaven (@WillHeaven) June 3, 2017

Aυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι είδε τρεις ανθρώπους με τραύματα κατά τα φαινόμενα από μαχαίρι στη Γέφυρα του Λονδίνου. Ο αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν κομμένους τους λαιμούς.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι απέκλεισε την περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου έπειτα από ένα συμβάν.

Η αστυνομία αναζητεί τρεις υπόπτους, που μπορεί να είναι οπλισμένοι, μετά το συμβάν στη Γέφυρα του Λονδίνου, μετέδωσε το BBC.

Armed police & guys with knives. Crashed van & shots fired. Had to run from restaurant. Pls stay away from the area #londonbridge #borough pic.twitter.com/PeenAn3AUb — Faye (@fayesos) June 3, 2017

Just come out of Borough Bistro where attack happen - saw man wielding knife and people on the floor in blood. In total shock #LondonBridge

— Mauro Galluzzo (@maurogalluzzo) June 3, 2017

Η πρωθυπουργός της Τερέζα Μέι βρίσκεται σε επαφή με τις διωκτικές αρχές, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για το συμβάν στο Λονδίνο, σύμφωνα με μια ανάρτηση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

(Με πληροφορίες από RT, Daily Mail, The Sun, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters)