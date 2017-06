Τρομοκρατικές επιθέσεις Λονδίνο - Τζάστιν Τριντό: Τα γεγονότα είναι «φρικτά»

«Φρικτές οι ειδήσεις από το Λονδίνο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», έγραψε ο Τριντό στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Υπέδειξε επίσης έναν τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο μπορούν να καλούν Καναδοί που βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα αν χρειάζονται βοήθεια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς στη Γέφυρα του Λονδίνου, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν όταν μαχαιρώθηκαν πολίτες στο Μπόροου Μάρκετ, μια κοντινή αγορά, στη νότια όχθη του Τάμεση. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζονται φόβοι για επτά νεκρούς στις επιθέσεις.

Awful news from London tonight. We're monitoring the situation - Canadians in need of help please see below: https://t.co/NVHwMlD2uu