Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβόλησαν αστυνομικό στο κεφάλι σε σταθμό τραίνων κοντά στο Μόναχο

Σύμφωνα με τα τοπικά πρακτορεία ειδήσεων, άγνωστος άνδρας άρπαξε το όπλο από μία αστυνομικό και την πυροβόλησε εξ επαφής.

«Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία αστυνομικίνα, τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί από 'πυροβολισμούς' που σημειώθηκαν σε σταθμό τραίνων του Μονάχου», ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Michael Riehlein κατά τη διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας στον σταθμό του μετρό Unterfoehring.

