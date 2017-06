Τραγωδία στη Κίνα: Τουλάχιστον οχτώ νεκροί από τη φονική έκρηξη σε νηπιαγωγείο (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Το επίσημο κρατικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι η αστυνομία είχε επίσης εντοπίσει έναν ύποπτο, πιθανόν μικροπωλητή φαγητού που χρησιμοποιούσε μπουκάλα γκαζιού που ανεφλέγη.

(Προσοχή! Πολύ σκληρές εικόνες)

Πολλοί γονείς είχαν έρθει να παραλάβουν τα παιδιά τους όταν συνέβη η έκρηξη γύρω στις 5:00 μ.μ. τοπικής ώρας (12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας) κοντά στην είσοδο του νηπιαγωγείου στο Σουζού, στην παράλια περιφέρεια Σιάνγκσου, αναφέρει το πρακτορείο Xinhua (Σινχουά) στον κινεζικό ιστότοπο Weibo, παρεμφερές με το Twitter.

(Φωτογραφία από τον προαύλιο χώρο)

Οι εφημερίδες Global Times και η Εφημερίδα της Νεολαίας του Πεκίνου επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες που διαβεβαιώνουν ότι εξερράγη φιάλη υγραερίου σε ένα πάγκο πώλησης πρόχειρου φαγητού.

Πρόκειται για την τελευταία τραγωδία που εκτυλίσσεται σε διάστημα μηνών σε νηπιαγωγείο στην Κίνα.







#Breaking: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/sNB91h2YsM