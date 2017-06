Βρυξέλλες: Έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό - «Εξουδετερώθηκε» βομβιστής αυτοκτονίας (vids)

Βέλγοι στρατιώτες που περιπολούσαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών «εξουδετέρωσαν» έναν ύποπτο έπειτα από μια έκρηξη μικρής ισχύος σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο βομβιστής αυτοκτονίας φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», λίγο πριν την έκρηξη μικρής ισχύος.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο αυτό φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, όπως μετέδωσαν νωρίτερα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος είναι ζωντανός ή νεκρός μέχρι στιγμής.

Μετά την έκρηξη επικράτησε πανικός στο σταθμό, έναν από τους μεγαλύτερους των Βρυξελλών, και κοντινούς δρόμους, σύμφωνα με το Belga.

Ο σταθμός και η περιοχή του ιστορικού κέντρου των Βρυξελλών -η οποία ήταν γεμάτη κόσμο, τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους- εκκενώθηκε εν μέρει, καθώς η αστυνομία έστησε περίμετρο ασφαλείας, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες σε βελγικά ΜΜΕ.

Η βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού επί 18 μήνες και πλέον, αφότου τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους με έδρα τις Βρυξέλλες διέπραξαν τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 130 άνθρωποι τον Νοέμβριο του 2015 και διέπραξαν τις επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ζαβεντέμ των Βρυξελλών και σε έναν σταθμό του μετρό της πόλης τον Μάρτιο του 2016.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπήρξε ένα συμβάν στον Κεντρικό Σταθμό. Έγινε μια έκρηξη ένα πρόσωπο εξουδετερώθηκε από στρατιώτες που βρίσκονταν επιτόπου. Αυτή τη στιγμή, έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός αστυνομικών στον σταθμό και όλα είναι υπό έλεγχο».

