Δύο ρομπότ... λαμπαδηφόροι για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στη Νότια Κορέα!

Η Νότια Κορέα «εκσυγχρονίζει» μια ιστορική παράδοση με το να επιτρέπει σε ρομπότ να κρατήσουν την ολυμπιακή δάδα. Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2018 στην Πιεονγκτσιάνγκ, όχι ένα αλλά δύο ρομπότ είναι μεταξύ των λαμπαδηφόρων. Τη 41η μέρα της λαμπαδηδρομίας, ο HUBO, ένα σχεδόν ανθρωπόμορφο ρομπότ το οποίο δημιούργησε το Korean Advanced Institute of Science and Technology, κράτησε τη δάδα πριν διαπεράσει έναν τούβλινο τοίχο και την παραδώσει στον δημιουργό του, τον Oh Jun Ho. Με τη σειρά του, αυτός την έδωσε σε ένα άλλο ρομπότ - έναν βαδιστή που ελέγχεται από άνθρωπο, και ο οποίος φέρει το «όνομα» FX-2 -, μια κατασκευή ύψους σχεδόν δυόμισι μέτρων και βάρους 272 κιλών, με δύο χέρια και πέντε δάχτυλα στο καθένα (από κοινού δημιουργία του HUBO Lab και της Rainbow Robotics).

Η ρομποτική «επανάσταση» αναμένεται να είναι το επίπεδο στο οποίο, τα επόμενα χρόνια, θα εστιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η συμμετοχή στη λαμπαδηδρομία στη Νότια Κορέα δεν θα είναι η μόνη ενασχόληση του HUBO στους Χειμερινούς της επόμενης χρονιάς: 85 HUBO θα χρησιμοποιηθούν ως καθαριστές, πάροχοι πληροφοριών, σεκιούριτι. Στους επόμενους Ολυμπιακούς, στην Ιαπωνία το 2020, οι οργανωτές ελπίζουν να έχουν σε λειτουργία ένα πλήρες «ρομποτικό χωριό». «Στόχος μας είναι να είμαστε οι πιο «συνδεδεμένοι» και τεχνολογικά εξελιγμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες της ιστορίας» υποσχέθηκε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Χειμερινής Ολυμπιάδας στην Πιεονγκτσιάνγκ. «Σήμερα, ήταν για μας ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο κάποιες από τις συναρπαστικές τεχνολογίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των αγώνων» πρόσθεσε.