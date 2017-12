Αυτός ο διάσημος σχεδιαστής μόδας καταργεί τη γούνα από τις συλλογές του (pic)

Ο όμιλος του Michael Kors ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να αφαιρέσει σταδιακά την γούνα απ' όλες τις συλλογές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Η νέα πολιτική αντικατάστασης της αληθινής γούνας με άλλες εναλλακτικές θα εφαρμοστεί σε όλα τα προϊόντα της εταιρίας, που περιλαμβάνει τα brands Michael Kors και Jimmy Choo. Ο Αμερικανός σχεδιαστής, Michael Kors εξαγόρασε τον Ιούλιο τον βρετανικό οίκο Jimmy Choo έναντι 1 δισ. ευρώ. «Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στην κατασκευή, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς να χρησιμοποιούμε γούνα ζώων. Θα παρουσιάσουμε αυτές τις νέες τεχνικές στα επερχόμενα σόου μας τον Φεβρουάριο» ανακοίνωσε ο Michael Kors, σύμφωνα με δημοσίευμα του Harper's Bazaar. Ολοένα και περισσότερες μάρκες πολυτελείας επιλέγουν να καταργήσουν τη γούνα, λόγω των πιέσεων ακτιβιστών για την προστασία των ζώων καθώς και των κλωστοϋφαντουργικών καινοτομιών που επιτρέπουν τη δημιουργία πολυτελούς οικολογικής γούνας.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο οίκος Gucci ανακοίνωσε επίσης την ένταξή του στη συμμαχία «Fur Free» - μια τεράστια κίνηση για την πολυτελή ιταλική μάρκα. Τόσο το ιταλικό brand, όσο και ο Michael Kors συμμετέχουν σε μια διευρυμένη λίστα με σχεδιαστές που έχουν απαγορεύσει τη χρήση της γούνας ζώων, συμπεριλαμβανομένων των Stella McCartney, Ralph Lauren, Calvin Klein, Armani, Tommy Hilfiger και του διαδικτυακού καταστήματος Net-A-Porter. Την ώρα όμως που μεγάλοι οίκοι μόδας, όπως ο Michael Kors δεσμεύονται να προχωρήσουν σε συλλογές χωρίς γούνα, υπάρχουν ακόμα πολλά brand που χρησιμοποιούν γούνα.

Όπως αναφέρει το Business of Fashion, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Συμβουλίου Πληροφόρησης για τη Γούνα, Keith Kaplan «σχεδόν το 70% των μεγάλων σχεδιαστών συμπεριέλαβαν γούνα στις συλλογές τους για το Φθινόπωρο/ Χειμώνα 2017». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα αρκετό περιθώριο για περισσότερους σχεδιαστές «να επιβιβαστούν στο 'Fur Free' τρένο». Στο παρελθόν η μη κερδοσκοπική οργάνωση PETA -People for the Ethical Treatment of Animals (Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων) είχε ζητήσει επανειλημμένα από τον Michael Kors να αλλάξει την πολιτική του όσον αφορά τη χρήση αληθινής γούνας και πριν μερικούς μήνες μέλη της είχαν εισβάλλει στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, όπου παραχωρούσε συνέντευξη τύπου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων τους.