Με ούζο και συρτάκι η αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου του Τόμας Βίζερ (pics+vid)

Υπό τους ήχους του «Ζορμπά» έγινε δεκτός από τους δημοσιογράφους ο απερχόμενος επικεφαλής του Euro Working Group (EWG), Τόμας Βίζερ σε συνέντευξη Τύπου.

Μάλιστα, δίπλα από το μικρόφωνό του, περίμεναν τον Τόμας Βίζερ πέντε φιάλες με αλκοολούχα ποτά, μία από κάθε χώρα που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα διάσωσης, όπως υπογράμμισε ο ανταποκριτής των Financial Times, Πίτερ Σπίγκελ, στο twitter.

Έτσι, τα δώρα προς τον Βίζερ ήταν κρασιά από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο, ιρλανδέζικο ουίσκι και ελληνικό ούζο.

