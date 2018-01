Πυροβολισμοί Κεντάκι: Δυο μαθητές μόλις 15 χρονών έπεσαν νεκροί από το όπλο του δράστη

Σύμφωνα με τον Μπέβιν, οι δύο νεκροί είναι μιας 15χρονη κι ένας 15χρονος, ενώ ο φερόμενος δράστης είναι επίσης 15 ετών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 08.00 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας) στο Λύκειο της κομητείας Μάρσαλ στο Μπέντον του Κεντάκι, ανέφεραν τα μηνύματα που ανήρτησε η αστυνομία στο Twitter.

Πρόκειται για την τελευταία κατά σειρά τραγωδία στον μακρύ κατάλογο των περιστατικών με πυροβολισμούς, ένα φαινόμενο που μαστίζει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 15χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ συνελήφθη σχεδόν 15 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

«Οι αρχές έχουν ασφαλίσει την περιοχή και ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση» επισήμανε η αστυνομία.

Πέντε από τους τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βάντερμπιλτ στο Νάσβιλ. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Στελέχη του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών των ΗΠΑ (ATF) αναπτύχθηκαν στο σχολείο, όπως ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρόιτερς ο Μαρκ Ντόραν, ερευνητής της ATF στο Κεντάκι. Στο σημείο αναπτύχθηκαν και αστυνομικοί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI).

Οι αρχές «έθεσαν υπό κράτηση ένα πρόσωπο και δεν έχουν κανέναν λόγο να πιστεύουν» ότι εμπλέκεται κάποιο άλλο πρόσωπο.



Ο φερόμενος ως δράστης συνοδευόμενος από τους αστυνομικούς αμέσως μετά τη σύλληψή του

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Ματ Μπέβιν μίλησε στο Twitter για «μια συγκλονιστική τραγωδία» αναφερόμενος στο περιστατικό.

