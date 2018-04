Λιβύη: Πύραλοι έπληξαν αεροσκάφος και το αεροδρόμιο της Τρίπολης (pics)

Ένα αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να απογειωθεί χτυπήθηκε από πυραύλους, στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, την ίδια ημέρα που ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών και η πρέσβειρα της Γαλλίας βρίσκονταν στη Λιβύη για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για τη χώρα αυτή.

Ένας πύραυλος έπληξε ένα Airbus 320 και οι άλλοι έπεσαν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Μιτίγκα γύρω στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας). Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Γασάν Σαλάμε και η Γαλλίδα διπλωμάτις Μπριζίτ Κουρμί αφίχθησαν στο ίδιο αεροδρόμιο, το μοναδικό που λειτουργεί στη λιβυκή πρωτεύουσα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έφτασαν πριν ή μετά την επίθεση.

Η Τρίπολη ελέγχεται από πολλές διαφορετικές ένοπλες ομάδες μετά την εξέγερση του 2011 και την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι. Από το 2014 υπάρχουν δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, μία στην Τρίπολη και μία στην ανατολική Λιβύη ενώ οι περισσότερες διπλωματικές αποστολές εγκατέλειψαν τη χώρα και μετέφεραν τις υπηρεσίες τους στη γειτονική Τυνησία.

A random shell fell on Mitiga Airport of #Tripoli on Wednesday night causing damage to Libyan Airlines’ Airbus A320 pic.twitter.com/54F7AIHrc4