Απίστευτος Τραμπ: Τίναξε την… πιτυρίδα του Μακρόν μπροστά στις κάμερες! (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε σήμερα τη λίστα των ενδείξεων «συμπάθειας» προς τους φιλοξενούμενούς του, προσθέτοντας το... τίναγμα της πιτυρίδας από το σακάκι του προσκεκλημένου του, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν την εντελώς απροσδόκητη χειρονομία, που έφερε σε αμηχανία τον Μακρόν, δευτερόλεπτα προτού οι δύο ηγέτες να ποζάρουν για τους φωτορεπόρτερ, στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, επομένως θα τινάξω αυτή τη λίγη πιτυρίδα», είπε ο Τραμπ ξεσκονίζοντας τον ώμο του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φορούσε μαύρο κοστούμι.

«Πρέπει να τον κάνουμε άψογο, είναι άψογος», δικαιολογήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε στο βίντεο πώς αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος:

"We do have a very special relationship," Pres. Trump says, brushing a "little piece of dandruff" off French Pres. Macron's jacket.



"We have to make him perfect. He is perfect." https://t.co/cxR4xRkDzM pic.twitter.com/clV0fQ3D2p