Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο», είπε για το πρόβλημα υγείας του

Με μία σύντομη και ειλικρινή αναφορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει προχώρησε ο Αμίλιος Χειλάκης, στο πλαίσιο της κοπής της πίτας για τη θεατρική παράσταση Cancel, στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο ηθοποιός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, που χρειάζεται χρόνο για να ξεπεραστεί.

«Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, με ένα πρόβλημα υγείας, είναι δυσσάρεστο και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Μη ρωτάς γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να περάσει αυτό που έχω».



Με αφορμή τη συμμετοχή του στο audiobook του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ανέλαβε τον ρόλο του αφηγητή, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, διευκρινίζοντας παράλληλα τη στάση του απέναντι στην πολιτική.

Όπως σημείωσε, ο ίδιος περιορίστηκε στην ανάγνωση του βιβλίου, τονίζοντας ότι τα ερωτήματα αφορούν τον συγγραφέα του. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα ως σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό και επαναλαμβάνοντας πως δεν προτίθεται να ασχοληθεί με την πολιτική.

Διαβάστε επίσης