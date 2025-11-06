Ο Αλέξης Τσίπρας backstage ακούει για πρώτη φορά το βιβλίο του από τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη

Ένα βίντεο που αποτυπώνει τις πρώτες αντιδράσεις του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ακούει για πρώτη φορά του βιβλίο του, από τα χείλη του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, έδωσε στο φως της δημοσιότητας η εταιρεία που θα εκδώσει το audiobook.

https://www.instagram.com/reel/DQuMKTBjAbT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε αυτό απεικονίζεται ο πρώην πρωθυπουργός, μαζί με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, να ακούνε το βιβλίο, ενώ ταυτόχρονα ο δεύτερος εξηγεί στον πρώτο τεχνικές λεπτομέρειες.

Μάλιστα στο απόσπασμα του βίντεο, ακούγονται - για πρώτη φορά - και τα όσα διημείφθησαν μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Δημήτρη Τζανακόπουλου, όταν ο τελευταίος τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης