Ο Αλέξης Τσίπρας backstage ακούει για πρώτη φορά το βιβλίο του από τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη
Στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα απεικονίζεται ο πρώην πρωθυπουργός, μαζί με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, να ακούνε το βιβλίο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα βίντεο που αποτυπώνει τις πρώτες αντιδράσεις του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ακούει για πρώτη φορά του βιβλίο του, από τα χείλη του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη, έδωσε στο φως της δημοσιότητας η εταιρεία που θα εκδώσει το audiobook.
Σε αυτό απεικονίζεται ο πρώην πρωθυπουργός, μαζί με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, να ακούνε το βιβλίο, ενώ ταυτόχρονα ο δεύτερος εξηγεί στον πρώτο τεχνικές λεπτομέρειες.
Μάλιστα στο απόσπασμα του βίντεο, ακούγονται - για πρώτη φορά - και τα όσα διημείφθησαν μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Δημήτρη Τζανακόπουλου, όταν ο τελευταίος τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λασίθι: Προφυλακιστέοι πατέρας και οι δύο γιοι του για ζωοκλοπή 850 προβάτων
21:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: «Διπλό» στο 85' με Τζούρισιτς
21:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε η ηθοποιός Pauline Collins, σε ηλικία 85 ετών
20:41 ∙ WHAT THE FACT
Γαμπρός κάλυψε τα έξοδα του γάμου τοποθετώντας διαφημίσεις πάνω στο σακάκι του
20:21 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Metlen: Νέος CEO o Χρήστος Γαβαλάς - Όλες οι αλλαγές στη διοίκηση
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
13:22 ∙ LIFESTYLE