Κυβερνητικές πηγές για βιβλίο Τσίπρα: Είναι ιστορικό αποτύπωμα ή μυθιστόρημα;

Το σκωπτικό σχόλιο κυβερνητικών παραγόντων για την προδημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Κώστας Τσιτούνας

Το εξώφυλλου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στελέχη της κυβέρνησης σχολιάζουν με καυστικό τρόπο την προδημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και αναρωτιούνται αν είναι προϊόν μυθοπλασίας ή ιστορικό αποτύπωμα.

Ο κ. Τσίπρας - λένε από το Μέγαρο Μαξίμου - ως πολιτικός «δραπέτευσε» από τη Βουλή όπου γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση και εκεί θα απαντούσε στα ερωτήματα και τα δικά μας, αλλά και των πρώην συντρόφων του. «Δεν είναι αρμοδιότητά μας να τον κρίνουμε ως συγγραφέα. Ερώτημα αν το βιβλίο αυτό είναι ιστορική αποτύπωση ή μυθιστόρημα;», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν ότι η πολιτική ασκείται με πολιτικές, με αποφάσεις «και ο κ. Τσίπρας μας φόρτωσε 120 δισ. Μιλάμε για την Ιθάκη, αλλά μην ξεχνάμε και το “ταξίδι”, δηλαδή μια “περήφανη” διαπραγμάτευση που οδήγησε στο 3ο αχρείαστο και βαρύτερο μνημόνιο».

