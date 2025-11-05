Πώς η «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα θα ανακατέψει τη... «θάλασσα» της Κεντροαριστεράς

Το εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύτηκε, οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν και φαίνεται να πηγαίνουν εξαιρετικά, το δελτίο Τύπου έφτασε σε κάθε ΜΜΕ και πλέον ο πολιτικός κόσμος αναμένει με αγωνία την έκδοση προκειμένου να «ζυγίσει» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και να αναλύσει όσα θα λέει για τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Η έκδοση του βιβλίου ήταν σύμφωνα με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα το μεγάλο ορόσημο, με βάση το οποίο καθορίζονταν οι κινήσεις του το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε ήδη το εξώφυλλο προκαλεί πολλές συζητήσεις ακόμη και ως προς τους συμβολισμούς και την αισθητική του. Ωστόσο, η «καθαρή» γραμμή χωρίς περισπασμούς, η παρουσία της εικόνας του πρώην πρωθυπουργού σε πρώτο πλάνο να κοιτά απευθείας τον αναγνώστη, και η αναγραφή του ονόματος του συγγραφέα με αρκετά μεγάλα γράμματα, σχεδόν στο μέγεθος των γραμμάτων του τίτλου, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για πολλαπλές ερμηνείες, πέρα από το ότι αποτελεί δηλωτικό της φράσης «είμαι εδώ».

Το βιβλίο αναμένεται να βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων στα τέλη Νοεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη παρουσίασή του στην Αθήνα θα γίνει εντός 10-15 ημερών από την κυκλοφορία, ενώ πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του Ινστιτούτου Τσίπρα μάλιστα φαίνεται πως αναζητούν ήδη την αίθουσα όπου θα γίνει η παρουσίαση, καθώς εκτιμούν ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου.

Ήδη όμως από το εκτενές δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου Guttenberg για το βιβλίο, βγαίνουν «ειδήσεις» σχετικά με το περιεχόμενο.

Από τα όσα αναφέρει ο εκδοτικός οίκος γίνεται σαφές ότι η στόχευση του βιβλίου είναι διπλή, αφενός ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει τις δικές του απαντήσεις για όσα του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε όλο το πολιτικό φάσμα για τη διακυβέρνηση του 2015-2019 και το εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να προβάλλει την προοπτική του μέλλοντος, ώστε μέσα από αυτό να γεννηθεί ενδεχομένως και η νέα πολιτική του πρωτοβουλία.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι περιγράφοντας την ενότητα του βιβλίου για την περίοδο μετά το 2019, στο ΔΤ αναφέρεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά «έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του». Η φράση αυτή έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του, αλλά αποχώρησαν στη συνέχεια μετά την παραίτησή του, σχετικά με τι μπορεί να γράφει.

Ενδιαφέρον θα έχει επίσης σύμφωνα με πληροφορίες το μέρος του βιβλίου που θα αναφέρεται στους λόγους που τον ώθησαν στη συνεργασία με τον Πάνο Καμένο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Φυσικά, το βιβλίο θα αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό και στη στάση των δανειστών, τους ξένους ηγέτες, αλλά και τις αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης.

Στα 11+1 κεφάλαια του βιβλίου, τα οποία φαίνεται πως έχουν γραφτεί χωρίς μεγάλες αμβλύνσεις, ο εκδοτικός οίκος, προφανώς απηχώντας και τον ίδιο τον συγγραφέα, ισχυρίζεται ότι ο αναγνώστης «θα αντικρίσει την αλήθεια» και «θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων». Πρόκειται για μια αναφορά που οπωσδήποτε δίνει υποσχέσεις στους αναγνώστες, που σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη σχηματίζουν εικονικές «ουρές» προκειμένου να λάβουν ένα αντίτυπο.

Ταυτόχρονα πάντως, εκτός από το τι θα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας για το παρελθόν και για πρόσωπα που ενδεχομένως να παίζουν ακόμη και σήμερα πολιτικό ρόλο, μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά και το «όραμα» του πρώην πρωθυπουργού για το μέλλον.

«Στο τελευταίο εκτενές κεφάλαιο, ο Αλέξης Τσίπρας συνοψίζει αυτές τις σκέψεις για το μέλλον. Ένα όραμα για την Αριστερά και τη χώρα, γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, «ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο», αναφέρει το δελτίο Τύπου, γεγονός που δείχνει ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα λειτουργήσει ενδεχομένως παράλληλα και ως ένα πολιτικό πολιτικό μανιφέστο για το νέο πολιτικό βήμα που φαίνεται να ετοιμάζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, «φίλοι και αντίπαλοι» είναι δεδομένο πως θα επιχειρήσουν να αναλύσουν τις επόμενες κινήσεις του με βάση τα όσα θα γράφει για το μέλλον του χώρου της κεντροαριστεράς, αλλά και της χώρας.