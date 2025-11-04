Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σε κρίσιμα ερωτήματα των πολιτών απαντά η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Οι ερωτηθέντες τοποθετήθηκαν για την απαγόρευση των social media στους εφήβους, τον περιορισμό της εγκληματικότητας, για ζητήματα εθνικής άμυνας αλλά και για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα αξιολόγησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς το ποιο θα προσέφερε αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική.

Ειδικότερα, στο ερώτημα «Συμφωνείτε με την απόφαση πολλών χωρών αλλά και την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου για απαγόρευση της πρόσβασης εφήβων στα social media;», οι απαντήσεις των πολιτών στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco είναι:

Ακολούθως, στο ερώτημα «Θεωρείτε αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εγκληματικότητας;» οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής:

Κατά το πόσο «θεωρείτε αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης στα ζητήματα εθνικής άμυνας» η δημοσκόπηση δείχνει:

Στο ερώτημα «Έχετε παρατηρήσει έστω και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές, έστω και σε περιορισμένα προϊόντα ή θεωρείτε ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη;» οι πολίτες απαντούν:

Σχετικά με το «ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική;» οι πολίτες απαντούν:

Αναφορικά με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και κατά το ποιοι τον εμπιστεύονται, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Επίσης, σχετικά με το «πόσο θα λέγατε ότι εμπιστεύεστε τον Αλέξη Τσίπρα;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Διαβάστε επίσης