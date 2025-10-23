Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση

Mοιρασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών στο θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη και της σχετικής τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα από 17-20 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.112 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, με διαφορά 15,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην 6η θέση στις προτιμήσεις των πολιτών.

Το μεγάλο «αγκάθι», όπως αποτυπώνεται σε μία ακόμη δημοσκόπηση, για τους πολίτες, είναι η ακρίβεια, η οποία επηρεάζει καθοριστικά το 84% των ερωτηθέντων.

Όσον αφορά στα «υπό κατασκευή» κόμματα των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, η δημοσκόπηση της Pulse δίνει σχετικά ανάλογα νούμερα αποδοχής, παρουσιάζοντας ωστόσο, το ποσοστό επιρροής τους σε όλο το φάσμα των κομμάτων.

Πρόθεση ψήφου: Στο 29% η ΝΔ, 15,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Παραδοσιακά, οι μεγαλύτερες συζητήσεις που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις, αφορούν την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλο προβάδισμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με χαμηλά, ωστόσο, για αυτοδυναμία, ποσοστά.

Το κυβερνητικό κόμμα βρίσκεται στο 29%, έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει «εγκλωβισμένο» στις χαμηλές πτήσεις, όντας 15,5 μονάδες πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «κατρακυλήσει» στην 6η θέση, ενώ στη Βουλή «μπαίνουν» η Φωνή Λογικής και οριακά το ΜέΡΑ25.

Ακρίβεια... «αγκάθι» για το 84% των Ελλήνων

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στην τελευταία δημοσκόπηση της Pulse.

Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για το πού πρέπει να εστιάσει τις πολιτικές της.

Μοιρασμένοι για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Όσον αφορά στο θέμα που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα στην πολιτική -και όχι μόνο- επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες.

Πιο συγκεκριμένα, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή ,μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Ελληνοτουρκικά και casus belli

Ως επαρκή κρίνει το 60% των ερωτηθέντων την τακτική της κυβέρνησης, με τους όρους για άρση του casus belli, απέναντι στο ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας SAFE.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Σχεδόν 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, εφόσον η κυβέρνηση εξαντλήσει τη δεύτερη τετραετία της, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα μοιάζει αρκετά ρευστό. Η αδυναμία της κατακερματισμένης κεντροαριστεράς να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό αντίπαλον δέος στη Νέα Δημοκρατία, έχει ως αποτέλεσμα μία παρατεταμένη περίοδο «ζυμώσεων», με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίζεται ένα βήμα πριν τη δημιουργία κόμματος ή ενός φορέα, ο οποίος θα αναδιαμορφώσει καθοριστικά τις ισορροπίες.

Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να επηρεάσει και μία πιθανή κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί να ποσοστά αποδοχής να μην είναι υψηλά, ωστόσο θα «κόψει» ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να εξασφαλίσει εκ νέου την αυτοδυναμία.

