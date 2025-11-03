Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης
Σταθερά πρώτη εξακολουθεί να είναι η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.
Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:
- ΝΔ: 23,3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,7%
- ΚΚΕ: 7,1%
- Ελληνική Λύση: 8,9%
- Νίκη: 2%
- Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Φωνή Λογικής: 3,4%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
- Άλλο: 4,4%
- Αναποφάσιστοι: 21,5%
Εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού των αναποφάσιστων η δημοσκόπηση αναλύει πως αυτοί αυτοπροσδιορίζονται. Σύμφωνα με την Alco:
- Δεξιοί: 7%
- Κεντροδεξιοί: 23%
- Κεντρώοι: 23%
- Κεντροαριστεροί: 13%
- Αριστεροί: 5%
- Τίποτα: 23%
- ΔΞ/ΔΑ: 6%
Στο ερώτημα «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:
Συμφωνώ: 39%
Διαφωνώ: 50%
ΔΞ/ΔΑ: 11%
Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι τα κάτωθι: