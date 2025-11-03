Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

Σταθερά πρώτη εξακολουθεί να είναι η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 23,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

ΚΚΕ: 7,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

Νίκη: 2%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Άλλο: 4,4%

Αναποφάσιστοι: 21,5%

Εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού των αναποφάσιστων η δημοσκόπηση αναλύει πως αυτοί αυτοπροσδιορίζονται. Σύμφωνα με την Alco:

Δεξιοί: 7%

Κεντροδεξιοί: 23%

Κεντρώοι: 23%

Κεντροαριστεροί: 13%

Αριστεροί: 5%

Τίποτα: 23%

ΔΞ/ΔΑ: 6%

Στο ερώτημα «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Συμφωνώ: 39%

Διαφωνώ: 50%

ΔΞ/ΔΑ: 11%

Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι τα κάτωθι:

