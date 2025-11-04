Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου «Ιθάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει στο βιβλίο τα γεγονότα που καθόρισαν τις πολιτικές εξελίξεις την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, κατά την κριτική περίοδο 2015-2019

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου «Ιθάκη»

Το εξώφυλλου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Δόθηκε στην δημοσιότητα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Στο βιβλίο «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει τα γεγονότα που καθόρισαν τις πολιτικές εξελίξεις την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, κατά την κριτική περίοδο 2015-2019.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει την «ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, τις συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, τις αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, και τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων».

Μάλιστα, ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι η αφήγηση μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα πολιτικό θρίλερ.

Το βιβλίο έχει γραφεί από μια «προσωπική, εξομολογητική αλλά και αυτοκριτική ματιά» του Αλέξη Τσίπρα όπως αναφέρεται περιγράφεται μέσα η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και οι συγκρούσεις με τους δανειστές, οι εσωτερικοί κραδασμοί, και τα κρίσιμα διλήμματα που αποκρυσταλλώνονται σε αποφάσεις, περιγράφονται χωρίς ωραιοποιήσεις και προσχήματα, και προσδίδουν στο βιβλίο το χαρακτήρα μιας συγκλονιστικής αφήγησης που έχει μορφή ιστορικού ντοκουμέντου.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξεκινά ωστόσο την αφήγηση από το 2015, αλλά από τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μιλά μάλιστα για τη ριζοσπαστική του πολιτικοποίησή του μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και αργότερα της ανανεωτικής Αριστεράς, και φτάνει στα χρόνια της προεδρίας του Συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ και της εισόδου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα 11+1 κεφάλαια του βιβλίου

Στο βιβλίο, όπως προαναγγέλλει ο εκδοτικός οίκος δεν περιλαμβάνονται απλές αφηγήσεις, αλλά αυτές τεκμηριώνονται με ντοκουμέντα, πρακτικά συνεδριάσεων και δραματικούς διαλόγους με όλους τους ηγέτες της εποχής, ενώ ο αναγνώστης θα εκτεθεί στις σκέψεις και τους προβληματισμούς του Αλέξη Τσίπρα τότε, αλλά και την κριτική ματιά του σήμερα, για την περίοδο εκείνη.

Ο αναγνώστης «θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων. Θα βρει επίσης απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος, μιλώντας για ένα από τα κρισιμότερα κεφάλαια του βιβλίου, καθώς το εσωτερικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ και η σχέση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό, απασχολούν πολύ έντονα την πολιτική επικαιρότητα.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, η τελευταία ενότητα είναι και η σημαντικότερη, καθώς η ΙΘΑΚΗ δεν είναι ένα βιβλίο μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον. Ο εκδοτικός οίκος το χαρακτηρίζει «μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής».

«Κάθε γεγονός, κάθε αποκάλυψη, κάθε κριτική και αυτοκριτική εκτίμηση δεν αντιμετωπίζεται από τον συγγραφέα ως αντικείμενο αρχειοθέτησης για το χτες, αλλά ως αντικείμενο προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Ως ευκαιρία να στοχαστεί ο ίδιος, αλλά και όσοι ακόμα επιμένουν στο όραμα μιας δίκαιης Ελλάδας, όχι απλώς στο «τι κάναμε», αλλά στο τι «να κάνουμε». Ως ένα έργο που θέλει και έρχεται να προσθέσει την ενέργεια του χτες στον κινητήρα του σήμερα».

Η ματιά στο μέλλον διατρέχει ολόκληρο το βιβλίο, αφού όλα τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται «δεν αποτελούν στην οπτική του συγγραφέα μόνο αντικείμενο στοχασμού και εμπειρίας. Αλλά και πεδίο συνάντησης όσων κατανοούν ότι είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη στιγμή στη μεταπολίτευση, ένα κίνημα «από τα κάτω», που μόνο αυτό μπορεί να δώσει υλική υπόσταση σε μια προοπτική δικαιοσύνης και προόδου».

Στο τελευταίο εκτενές κεφάλαιο, ο Αλέξης Τσίπρας συνοψίζει αυτές τις σκέψεις για το μέλλον. Ένα όραμα για την Αριστερά και τη χώρα, γιατί, όπως γράφει ο ίδιος, «ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο».

Όλα έτοιμα για την κυκλοφορία

Το βιβλίο αναμένεται να βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων στα τέλη Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη παρουσίασή του στην Αθήνα θα γίνει εντός 10-15 ημερών από την κυκλοφορία, ενώ πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του Ινστιτούτου Τσίπρα μάλιστα φαίνεται πως αναζητούν ήδη την αίθουσα όπου θα γίνει η παρουσίαση, καθώς εκτιμούν ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου.

Από τα όσα αναφέρει παραπάνω ο εκδοτικός οίκος γίνεται σαφές ότι η στόχευση του βιβλίου είναι διπλή, αφενός ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει τις δικές του απαντήσεις για όσα του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε όλο το πολιτικό φάσμα για τη διακυβέρνηση του 2015-2019 και το εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να προβάλλει την προοπτική του μέλλοντος, ώστε μέσα από αυτό να γεννηθεί ενδεχομένως και η νέα πολιτική του πρωτοβουλία.

