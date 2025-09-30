Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

Φουντώνει η φημολογία για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, με ένα από τα σενάρια να υποστηρίζει πως είναι έτοιμος να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα σενάρια και οι φήμες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο πρώην πρωθυπουργός μέχρις στιγμής δεν έχει δώσει κανένα στίγμα για ενδεχόμενες αλλαγές ή μελλοντικές κινήσεις πέρα από το πλαίσιο της πολιτικής του παρουσίας.

Όλες οι παρεμβάσεις του κινούνται αποκλειστικά σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για άλλες ερμηνείες.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε το νέο του βιβλίο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία τον προσεχή Δεκέμβριο. Παράλληλα, ο ίδιος ετοιμάζεται για μια σημαντική δημόσια εμφάνιση στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 3 Οκτωβρίου στο ιστορικό πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι η Ευρώπη υπό το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων, με τίτλο: «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;».

Η εκδήλωση πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen» και μετά την ομιλία του, ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει σε ερωτήσεις φοιτητών του πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο Paris 1 Panthéon-Sorbonne.