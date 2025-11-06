Οι 7 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε την «Ιθάκη» - Όλα όσα γνωρίζουμε για το βιβλίο

«Ήρθε η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια».

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι 7 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε την «Ιθάκη» - Όλα όσα γνωρίζουμε για το βιβλίο

Το εξώφυλλου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερες συζητήσεις προκάλεσε η προδημοσίευση μέρους του προλόγου από το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Η προδημοσίευση έγινε μέσα από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα, κάτι που φέρει από μόνο του κάποιους συμβολισμούς, καθώς δεν επελέγη μια προδημοσίευση σε κάποια εφημερίδα όπως συνηθίζεται, αλλά έγινε απευθείας μέσα από τον φορέα του πρώην πρωθυπουργού προς τους πολίτες.

Ο πρόλογος του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και στο μικρό τμήμα που δημοσιεύτηκε, δίνει από μόνος του το στίγμα του βιβλίου, τόσο ως προς το ποιητικό ύφος της γραφής, όσο και ως προς την εσωτερικότητα που προσδίδει στα λεγόμενά του ο πρώην πρωθυπουργός. Άσχετα με όλες τις αποκαλύψεις που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας, τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της περιόδου 2015-2019, τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την προοπτική για το μέλλον, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον το πώς θα αποκαλυφθεί μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο. Οι σκέψεις, τα διλήμματα, οι προκλήσεις, και φυσικά ο ίδιος ο ψυχισμός του ανθρώπου που βρέθηκε, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, σε μια τόσο απαιτητική θέση και μάλιστα μέσα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Μια πρώτη απάντηση σε αυτό το τελευταίο πεδίο δίνεται ήδη από την προδημοσίευση του προλόγου, αφού μεταξύ των άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τους 7 λόγους για τους οποίους έγραψε την Ιθάκη, ξεκινώντας μάλιστα με την εξής εσωτερικευμένη φράση: «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια».

Οι 7 λόγοι που έγραψε το βιβλίο

1. Γράφω αυτό το βιβλίο γιατί πιστεύω ότι η πολιτική είναι το πεδίο όπου το όραμα για έναν δίκαιο κόσμο δοκιμάζεται με την πραγματικότητα, νοηματοδοτώντας έτσι τα όρια και την ουσία των αγώνων μιας κοινωνίας για ένα καλύτερο αύριο.

2. Γιατί πιστεύω πως αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος, όπως ο κυνισμός των συντηρητικών μάς προτρέπει να πιστέψουμε. Αυτήν την εμπειρία προσπαθώ να αποτυπώσω σε τούτο το βιβλίο.

3. Γράφω για να καταθέσω την εμπειρία μιας χώρας και του λαού της, που, σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας του, τόλμησε να διεκδικήσει αξιοπρέπεια, παραβιάζοντας τους κανόνες, αυτούς τους κανόνες που είχαν επιβληθεί όχι για να προστατεύουν τους αδύναμους, αλλά για να διασφαλίζουν τη μονιμότητα της δύναμης των ισχυρών.

4. Γράφω για μια συλλογική προσπάθεια η οποία δεν δίστασε να αμφισβητήσει ένα κατεστημένο που θεωρούσε τον εαυτό του μόνιμο ιδιοκτήτη αυτής της χώρας. Ένα κατεστημένο που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι η εξουσία του μπορεί να είναι εφήμερη.

5. Γράφω γιατί αυτή η συλλογική προσπάθεια, με όλα τα λάθη, τις υπερβολές, τις αντιφάσεις της, τόλμησε να προσπαθήσει να αλλάξει τη ροή της Ιστορίας.

6. Γράφω γιατί θέλω να δείξω πως μπορεί να έκανα λάθη, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε το θάρρος, ούτε όμως και άφησα τη χώρα μου μοιρολατρικά να τη σπρώξουν στον γκρεμό οι ίδιοι αυτοί που στη συνέχεια θα μας έδειχναν με το δάχτυλο ως υπεύθυνους της καταστροφής.

7. Γράφω γιατί θέλω να δείξω πως έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου αλλά και στην υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης, επιδιώκοντας με όλη τη φλόγα της ψυχής μου, και με την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών μου, μια καλύτερη μοίρα για αυτόν τον βασανισμένο λαό.

Τι γνωρίζουμε για το βιβλίο

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση για την έκδοση του βιβλίου διαρκεί εδώ και πολλούς μήνες και το γεγονός της έκδοσης έχει αναβαθμιστεί σε πολιτικό ορόσημο για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τον ευρύτερο πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς, μόνο τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε δέκτες πιο συγκεκριμένων πληροφοριών για αυτό.

Μέχρι τώρα λοιπόν γνωρίζουμε ότι η Ιθάκη θα βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων στα τέλη Νοέμβρη με τη Δευτέρα 24 του μηνός να είναι και η πιθανότερη ημερομηνία, χωρίς όμως να αποκλείεται αυτό να αλλάξει ανάλογα με τα δεδομένα της στιγμής.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ιθάκη δε θα είναι ένα ελαφρύ ανάγνωσμα καθώς θα είναι ένα ογκώδες βιβλίο 762 σελίδων. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, από τον οποίο κυκλοφορεί, θα περιέχει «11+1» κεφάλαια, με το τελευταίο να είναι και αρκετά μεγάλο σε έκταση, αφού θα αφορά το όραμα του Αλέξη Τσίπρα για το μέλλον της χώρας, αλλά και της Αριστεράς.

Η τιμή του επίσης έγινε χθες αντικείμενο έντονου σχολιασμού καθώς θα ανέρχεται στα 28 ευρώ, τα οποία ενδεχομένως δικαιολογούνται από τον μεγάλο όγκο του.

Η πρώτη παρουσίασή του στην Αθήνα θα γίνει εντός 10-15 ημερών από την κυκλοφορία, ενώ πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο χώρος που φαίνεται να «κλειδώνει» για την παρουσίαση είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα θέατρα της πόλης και βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα Χριστούγεννα, ο Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει να κάνει παρουσιάσεις του βιβλίου σε μεγάλες πόλεις της χώρας, έτσι ώστε αυτό να αποτελέσει και αφορμή για μια νέα περιοδεία σε όλη τη χώρα.

Πέραν των πρακτικών θεμάτων που αφορούν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού πάντως, η έκδοσή του αποτελεί εκ των πραγμάτων ένα πολιτικό γεγονός, ιδιαίτερα αφού «βράζει» η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, η έκδοση του βιβλίου και οι παρουσιάσεις σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν για τον ίδιο και το στενό επιτελείο του και ως ένας δείκτης της ανταπόκρισης που θα έχει ο κόσμος για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα αποτελέσει δηλαδή μια πιο πρακτική «δημοσκόπηση» των διαθέσεων των πολιτών και αυτή η ιδιότυπη μέτρηση αναμένεται να βαρύνει σε ένα βαθμό και τις τελικές αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με το άμεσο πολιτικό του μέλλον.

