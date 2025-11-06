Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

Ο πρώην πρωθυπουργός κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο, διαβάζοντας την εισαγωγή του βιβλίου που ήδη προσελκύει ενδιαφέρον και θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σε βίντεο τον πρόλογο του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg. «Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή…» λέει στην αρχή της ανάγνωσης, υπενθυμίζοντας πως επιστρέφει για να καταθέσει την προσωπική του μαρτυρία για την περίοδο της ελληνικής κρίσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο, διαβάζοντας την εισαγωγή του βιβλίου που από τις πρώτες ήδη προδημοσιεύσεις που έγιναν την Τετάρτη ήδη προσελκύει ενδιαφέρον. Στο κείμενο αναφέρεται στις κρίσιμες στιγμές του 2015, στις επιλογές ζωής που τον διαμόρφωσαν, στις νίκες και τις ήττες, στο όραμά του, αλλά και στο πώς αντιλαμβάνεται σήμερα την πορεία του.

Τι λέει για το audiobook

Όπως εξηγεί, η «Ιθάκη» ηχογραφήθηκε στα στούντιο της BookVoice. Το μεγαλύτερο μέρος διαβάστηκε από τον Αιμίλιο Χειλάκη, ενώ ο ίδιος ανέλαβε τον πρόλογο και τον επίλογο. Σημειώνει ότι η διαδικασία είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς ξαναγυρνούσε στις ίδιες σκέψεις που τον συνόδευσαν όταν έγραφε το βιβλίο.

«Γιατί τώρα»

Ο Τσίπρας αναφέρει ότι σχεδόν όλοι έχουν καταθέσει τη δική τους εκδοχή για την ελληνική κρίση που επηρέασε την Ευρώπη. «Όλοι, εκτός από έναν: Τον άνθρωπο που κλήθηκε να πάρει τις αποφάσεις», διαβάζει. Επιλέγει, έτσι, να διατυπώσει την προσωπική του εκδοχή μέσα από την «Ιθάκη».

Το νόημα της «Ιθάκης»

Όπως λέει, το βιβλίο δεν αποτελεί απλή ιστορική αφήγηση. Επιχειρεί να ερμηνεύσει πώς φτάσαμε στο σήμερα, καταγράφοντας διαδρομές, επιλογές, μικρές και μεγάλες νίκες, αλλά και ήττες. Ταυτόχρονα, στοχεύει να μιλήσει για το μέλλον με τρόπο συγκεκριμένο, με την πεποίθηση ότι η ιστορία «δεν έχει τελειώσει».
«Η πολιτική όταν δεν ασκείται ως ρόλος που κληρονομείς αλλά ως εσωτερική αποστολή έχει τη δύναμη να σε μεταμορφώσει. Δεν είναι η διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά η τέχνη της υπέρβασης. Η ικανότητα να διευρύνεις τα όρια εφικτού… Αυτή η πολιτική είναι έφοδος στον ουρανό» τονίζει ο Τσίπρας.

Η ανάγνωση ολοκληρώνεται με τη φράση ότι υπάρχουν στιγμές όπου «κάθε εσωτερική σου βεβαιότητα δοκιμάζεται».

Ο πρόλογος Τσίπρα

Ο πρόλογος του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και στο μικρό τμήμα που δημοσιεύτηκε, δίνει από μόνος του το στίγμα του βιβλίου, τόσο ως προς το ποιητικό ύφος της γραφής, όσο και ως προς την εσωτερικότητα που προσδίδει στα λεγόμενά του ο πρώην πρωθυπουργός. Άσχετα με όλες τις αποκαλύψεις που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας, τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της περιόδου 2015-2019, τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την προοπτική για το μέλλον, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον το πώς θα αποκαλυφθεί μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο. Οι σκέψεις, τα διλήμματα, οι προκλήσεις, και φυσικά ο ίδιος ο ψυχισμός του ανθρώπου που βρέθηκε, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, σε μια τόσο απαιτητική θέση και μάλιστα μέσα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Μια πρώτη απάντηση σε αυτό το τελευταίο πεδίο δίνεται ήδη από την προδημοσίευση του προλόγου, αφού μεταξύ των άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τους 7 λόγους για τους οποίους έγραψε την Ιθάκη, ξεκινώντας μάλιστα με την εξής εσωτερικευμένη φράση: «Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια».

