«Van Gogh: The Immersive Experience»: Η έκθεση που ζωντανεύει το έργο του Βαν Γκογκ

Η έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience», που ζωντανεύει τη ζωή και το έργο του Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853–1890), έφτασε στην Αθήνα.

Τα «λουλούδια» του Βαν Γκογκ, κύριο στοιχείο του καλλιτέχνη πλαισιώνουν την έκθεση

Την έκθεση, που έχει οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια η Exhibition Hub για την Ελλάδα, έχουν μέχρι τώρα παρακολουθήσει παγκοσμίως περισσότεροι από 12 εκατομμύρια λάτρεις των έργων του.

Στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Κτίριο Β02), από τις 22 Οκτωβρίου η τέχνη και η ζωή του Βαν Γκογκ ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας και μας καλούν να επικοινωνήσουμε με την τέχνη στη σύγχρονη εποχή.

Η «Van Gogh: The Immersive Experience» δεν είναι μια απλή έκθεση, είναι ένα ταξίδι στο οποίο οι επισκέπτες καλούνται να βυθιστούν στον κόσμο του καλλιτέχνη. Μια έκθεση που έχει στόχο την επικοινωνία με το κοινό και την άμεση επαφή με τα έργα και κάθε στοιχείο της ζωής του Βαν Γκογκ.

Πρόκειται για μια έκθεση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την τέχνη- χωρίς φραγμούς, χωρίς αποστάσεις. Η «Van Gogh: The Immersive Experience» άνοιξε τις πόρτες της για το κοινό.

Η εμπειρία της έκθεσης συνοδεύεται από την αφήγηση του Αιμίλιου Χειλάκη. Ο ηθοποιός ήταν ο οικοδεσπότης μας σε μια ειδική παρουσίαση και μίλησε για τη σημασία της έκθεσης. Ο Αιμίλιος Χειλάκης κάλεσε τους επισκέπτες σε μια ειδική βραδιά να γίνουν κοινωνοί, προκειμένου να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με τον καλλιτέχνη, να αισθανθούν σαν να βρίσκονται πραγματικά εκεί όπου συνέβησαν όσα παρακολουθούν.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, αφηγητής της έκθεσης «Van Gogh: The Immersive Experience»

Τόνισε πως «σε μία εποχή που μας κατακλύζει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα αυθεντικά έργα καλλιτεχνών και να βυθιζόμαστε στους κόσμους τους». Η τεχνολογία εδώ δεν αντικαθιστά την τέχνη, αντιθέτως, τη γεφυρώνει με το σήμερα, προσφέροντας μια απολαυστική εμπειρία. Παράλληλα, ο Αιμίλιος Χειλάκης σημείωσε: «Να μην ξεχνάμε ότι η τέχνη είναι ποίηση».

Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στη ζωή του Ολλανδού ζωγράφου με μια μεγαλογραφία του να δεσπόζει στην αίθουσα. Το «Σταροχώραφο με Κοράκια» ένα από τα πιο διάσημα έργα του, αποκαλύπτει τη χαρακτηριστική ένταση των χρωμάτων του, φανερώνοντας πως η αχρωματοψία του τον έκανε να χρησιμοποιεί τις αποχρώσεις πιο έντονα και συναισθηματικά.

Η μεγαλογραφία του Βαν Γκογκ, «Σταροχώραφο με Κοράκια».

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με την ιαπωνική επιρροή του ζωγράφου, μέσα από το έργο «Japonaiserie» και την ξύλινη κατασκευή που το συνοδεύει. Ένα στοιχείο που μαρτυρά τη βαθιά αγάπη του για την ιαπωνική αισθητική, παρόλο που ο ίδιος δεν είχε επισκεφτεί ποτέ την Ιαπωνία.

«Japonaiserie», σε ξύλινη κατασκευή και σε πρωτότυπο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Βαν Γκογκ είναι η απεικόνιση της νεκρής φύσης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ενότητα που είναι αφιερωμένη σε αυτή. Χιλιάδες λουλούδια «αναβιώνουν» σε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση: ένα τεράστιο αληθινό βάζο από το οποίο «ανθίζει» η νεκρή φύση του Βαν Γκογκ, συμβολίζοντας τη ζωή, την αναγέννηση και τη χαρά.

Η νεκρή φύση του Βαν Γκογκ, αποτυπώνεται και «ανθίζει» στην ειδικά σχεδιασμένη κατασκευή

Ένα από τα ξεχωριστά σημεία της έκθεσης αποτελεί η αναβίωση του πραγματικού δωματίου που έμενε ο Βαν Γκογκ. Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν μέσα, να φωτογραφηθούν και να παρατηρήσουν τις λεπτομέρειες που αναπαρίστανται πιστά.

Εκεί, κάθε αντικείμενο υπάρχει διπλό. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζουμε το στοιχείο της δυαδικότητας που επέλεγε ο καλλιτέχνης. Η επανάληψη αντικειμένων σε ζεύγη στους πίνακές του δεν είναι τυχαία. Ο Βαν Γκογκ με αυτό τον τρόπο συμβολίζει τη σχέση, τη σύγκρουση αλλά και τη συμπληρωματικότητα των αντιθέσεων που καθόριζαν τη ζωή και την τέχνη του.

Η αναβίωση του δωματίου του Βαν Γκογκ

Η μαγεία του Βαν Γκογκ δεν περιορίζεται μόνο στα έργα του για ενήλικες, αφού στην έκθεση υπάρχει μια ειδική γωνιά δημιουργικότητας. Εκεί, τα παιδιά -και όχι μόνο, μπορούν να ζωγραφίσουν τα δικά τους έργα εμπνευσμένα από τον Βαν Γκογκ και να τα δουν να «ζωντανεύουν» μπροστά τους με το πάτημα ενός μαγικού κουμπιού.

01 03 Οι μικροί ζωγράφοι επιμελούνται έργα του Βαν Γκογκ 02 03 Τοποθετούν τη ζωγραφιά στο «μαγικό» κουτ 03 03 Οι ζωγραφιές των μικρών παιδιών ζωντανεύουν στην οθόνη

Λίγο πιο δίπλα από αυτή τη δημιουργική γωνιά παρουσιάζονται δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Βαν Γκογκ.

Τα «Ηλιοτρόπια», σύμβολο ζωής και φιλίας, αναδεικνύουν την εμμονή του Βαν Γκογκ να διακοσμήσει το «Κίτρινο Σπίτι» με αυτά- μια πράξη που εξέφραζε την ανάγκη του για χαρά και συντροφικότητα.

Έπειτα ακολουθεί η «Έναστρη Νύχτα» και το μυστικό της. Το έργο αυτό δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη όσο εκείνος βρισκόταν στο σανατόριο. Ο Βαν Γκογκ το ζωγράφισε όσο ήταν μέρα. Η «Έναστρη Νύχτα» κουβαλά μια βαθιά ιστορία. Επιβεβαιώνει το στοιχείο πως ο καλλιτέχνης δεν χρησιμοποιούσε ποτέ το μαύρο χρώμα για να μας δείξει τη νύχτα, αλλά μόνο το μπλε.

Η Immersive Έκθεση κορυφώνεται στην αίθουσα βύθισης, η οποία πλημμυρίζει το κοινό με εναλλαγές έργων 360 μοιρών. Οι τοίχοι, το πάτωμα και κάθε σημείο του χώρου μεταμορφώνονται σε έναν κινούμενο ζωντανό καμβά.

Οι επσικέπτες μπορούν να καθίσουν και να απολάυσουν τα χρώματα που τους περιτριγυρίζουν

Τα έργα περνούν το ένα μέσα από το άλλο, με τις πινελιές να στροβιλίζονται στο ρυθμό μια μουσικής, συνοδευόμενης από την αφήγηση του Αιμίλιου Χειλάκη.

Η αίθουσα «360 μοιρών», κατακλύζει το κοινό με τα έργα του καλλιτέχνη

Στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή αίθουσα

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα δεκάλεπτο ταξίδι VR (Virtual Reality). Μέσα από ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες περιπλανώνται στα μέρη όπου έζησε και δημιούργησε ο Βαν Γκογκ. Τα αγροκτήματα, τα χωριά και το σπίτι του, γίνονται προσβάσιμα στο κοινό. Είναι μια μοναδική στιγμή, που κάνει τους επισκέπτες να αισθανθούν ότι βρίσκονται πραγματικά μέσα στους πίνακές του.

Η «Έναστρη Νύχτα» κατακλύζει το κοινό

Η «Van Gogh: The Immersive Experience» δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που μας καλεί να γνωρίσουμε καλύτερα τον Βαν Γκογκ. Μια ζωντανή σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνολογία, στη ζωή και τη φαντασία, στον δημιουργό και σε κάθε έναν από εμάς.

Ημερομηνία Έναρξης: 22 Οκτωβρίου 2025

Τοποθεσία: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, Κτίριο Β02, ΤΚ 115 27, Αθήνα

Διάρκεια επίσκεψης: 60-75 λεπτά

Εισιτήρια: Διατίθενται μέσω προπώλησης στο www.ticketservices.gr

Διαβάστε επίσης