Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί

Μετά τα συνεχόμενα sold out ανά τον κόσμο και με περισσότερους από 12.000.000 επισκέπτες, η Van Gogh: The Immersive Experience ανοίγει τις πόρτες της και στο ελληνικό κοινό στις 22 Οκτωβρίου 2025, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Κτίριο Β02).

Η πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, έχει ήδη μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Τώρα, η Αθήνα υποδέχεται αυτό το εντυπωσιακό πολυθέαμα, που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία και υπόσχεται ένα συγκλονιστικό συναισθηματικό ταξίδι στο έργο του εμβληματικού ζωγράφου, αγγίζοντας και αποκαλύπτοντας τον μύθο του μέσω μιας μοναδικής βιωματικής εμπειρίας.

Η Van Gogh: The Immersive Experience δεν είναι μια απλή έκθεση, είναι μια φαντασμαγορική, τρισδιάστατη περιπέτεια που μας βυθίζει στο σύμπαν του μεγάλου καλλιτέχνη.

Πάνω από 3.000 πίνακες, σκίτσα και κινούμενες εικόνες προβάλλονται με τρόπο που παρουσιάζει και ζωντανεύει το συνολικό έργο του Van Gogh.

Τα διαχρονικά αριστουργήματα του οικουμενικού καλλιτέχνη συντίθενται και αποσυντίθενται , δημιουργώντας ένα ιδιότυπο και εντυπωσιακό «εικαστικό πλανητάριο» χρωμάτων και συναισθημάτων.

Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά την τέχνη, την συμπληρώνει. Προσφέρει ένα ερέθισμα παιδείας και συνάμα ψυχαγωγίας, φέρνοντας τον κορυφαίο δημιουργό πιο κοντά σε κάθε θεατή. Ταυτόχρονα, προσεγγίζει το όλον αυτής της δραματικής προσωπικότητας, που ισορροπούσε μεταξύ τρέλας και ιδιοφυΐας και τη συγκινησιακή αστάθεια και διαταραχή της ζωής του, που όμως παρήγαγε εκείνες τις εμπνευσμένες ταραχώδεις πινελιές που κυριολεκτικά άλλαξαν την τέχνη για πάντα.

Ζήσε, λοιπόν, κι εσύ από κοντά αυτή την ανεπανάληπτη διαδραστική αλληλεπίδραση, αυτή τη μεταμόρφωση των αξεπέραστων εικαστικών έργων σε έναν μεγάλης κλίμακας μαγευτικό τρισδιάστατο κόσμο φωτός, χρωμάτων και συναισθημάτων.

Περιηγήσου στους χώρους που έζησε και δημιούργησε, άγγιξε και φωτογραφήσου με τα αντικείμενά του.

Απόλαυσε τους πίνακές του στο φυσικό τους μέγεθος.

Χάσου μέσα στα ηλιοτρόπια που τον ενέπνευσαν.

Πάρε μέρος στο εργαστήρι ζωγραφικής και δες τα σχέδιά σου να ζωντανεύουν στον ειδικό τοίχο προβολής.

Επισκέψου το Δωμάτιο Εικονικής Πραγματικότητας (VR Room) και μπες κυριολεκτικά μέσα στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη, σε μια περιήγηση στα χρώματα, τις εμπνεύσεις και τα όνειρα εκείνου που ήθελε να απεικονίσει την ψυχή του κόσμου…

Γίνε μέρος της αρμονικής και δημιουργικής επικοινωνίας ανάμεσα στην σύγχρονη υψηλή τεχνολογία και τα νέα πολυμέσα, με έναν τεράστιο οικουμενικό δημιουργό.

Οι ρέουσες εικόνες και προβολές υψηλής ποιότητας που κατακλύζουν τους χώρους με φως, χρώμα, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα, ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις μας, προσκαλώντας μας να βιώσουμε την τέχνη αλλιώς.

Πληροφορίες

Ημερομηνία Έναρξης: 22 Οκτωβρίου 2025

Τοποθεσία: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, Κτίριο Β02, ΤΚ 115 27, Αθήνα

Διάρκεια επίσκεψης: 60–75 λεπτά

Εισιτήρια: Διατίθενται μέσω προπώλησης στο https://www.ticketservices.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience/

