20+1 χρόνια «Λυκόφως»: Όλο το εντυπωσιακό πρόγραμμα της νέας σεζόν, με early bird προσφορές

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» γιορτάζει 20+1 χρόνια, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων στους ιστορικότερους χώρους της Αθήνας και ανακοινώνει early bird προσφορές εισιτηρίων 12€ για τις πρώτες 12 παραγωγές της νέας σεζόν!

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» μπαίνει στη νέα 20ετία λειτουργίας του και γιορτάζει, προσφέροντας στους θεατές ένα πλούσιο, εντυπωσιακό και πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026.

Έχοντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη του θεατρόφιλου κοινού και το επίτευγμα του συνδυασμού εμπορικής επιτυχίας και υψηλού καλλιτεχνικού αποτελέσματος σε περισσότερες από 500 θεατρικές, μουσικές παραστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» και ο ιδρυτής του Γιώργος Λυκιαρδόπουλος υποστηρίζουν σταθερά και με τόλμη τις παραστατικές τέχνες εδώ και 20 χρόνια. Η «Λυκόφως» προσφέρει για άλλη μια χρονιά θεάματα με ποιότητα και σεβασμό στο θεατή, εκτείνοντας τη δράση της φέτος στους ιστορικότερους χώρους της Αθήνας.

Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Θέατρο Πορεία, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Θέατρο Παλλάς, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Σύγχρονο Θέατρο, αλλά και ο νέος αντισυμβατικός χώρος ΦΙΑΤ, αποτελούν την χάρτα των χώρων στους οποίους θα παρουσιαστούν περισσότερες από 20 παραγωγές του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως» φέτος, σε μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από τολμηρά εγχειρήματα, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές και συντελεστές.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα των παραστάσεων και προλάβετε την προσφορά των μειωμένων early bird εισιτηρίων 12€ που ξεκινά από σήμερα και για 12 ημέρες, για τις πρώτες 12 παραγωγές της νέας σεζόν.

Το Τρίτο Στεφάνι

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ, Πρεμιέρα 17 Οκτωβρίου

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως», το Θέατρο Τέχνης και ο Στάθης Λιβαθινός με τη σταθερή ομάδα του, τολμούν μια ανατρεπτική πρόταση πάνω στο εμβληματικό μυθιστόρημα που σημάδεψε την ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία, ανεβάζοντας επί σκηνής το πάντα επίκαιρο Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή.

Δεκαπέντε ταλαντούχοι ερμηνευτές συναντώνται με τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του μυθιστορήματος, το αντισυμβατικό στυλ γραφής του συγγραφέα, αλλά και την προσωπικότητά του που είναι διάχυτη σ’ όλες τις σελίδες του βιβλίου.

Δυο γυναίκες. Νίνα και Εκάβη. Στη δίνη της μνήμης και της ζωής. Μιας μνήμης επιθετικής, που υποκύπτει, στις αισθήσεις και στις θύμισες των χρόνων που πέρασαν, ανακαλώντας πρόσωπα που σημάδεψαν, έμειναν, έφυγαν ή χάθηκαν. Και μιας ζωής, που είναι τώρα, που βάζει στο μικροσκόπιο την καθημερινότητα και κάνει τους ανθρώπους να γεύονται κάθε πίκρα και χαμόγελο. Δυο γυναίκες που επιβιώνουν σε μια κοινωνία ανδρών, σπάζοντας τις νόρμες της εποχής, προοικονομώντας αυτό που έρχεται.

Νίνα και Εκάβη μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα⋅ του Παύλου Μελά, των Βαλκανικών Πολέμων, του Μεσοπολέμου και του Μεταξά. Μα και της Κατοχής, του Εμφυλίου και των Δεκεμβριανών. Μιας Ελλάδας που αλλάζει στο πέρασμα των χρόνων, μα που παραμένει πάντα ίδια.

Το Τρίτο Στεφάνι, αθάνατο αφήγημα, καθρεφτίζει μια Ελλάδα γνώριμη, καλώντας μας να δούμε θαρρετά την αντανάκλαση μας στους ήρωες του…

Νίνα, Αντώνης, Ιωάννης, Ελένη, Δημήτρης, Μαρία, Εκάβη, Πολυξένη, Μιλτιάδης, Αφροδίτη, Αχιλλέας…

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Διασκευή Μυθιστορήματος: Στρατής Πασχάλης

Σκηνική Διασκευή και Δραματουργική επεξεργασία: Στάθης Λιβαθινός με τη συμβολή των ηθοποιών της παράστασης

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/ event/to-trito-stefani/

ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Φ ΙΑΤ

Πρεμιέρα 1 Νοεμβρίου

Το ανατρεπτικό και επίκαιρο έργο του Βρετανού Tim Crouch παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου και πρωτότυπη μουσική του Jeph Vanger στον νέο θεατρικό χώρο ΦΙΑΤ σε μία ιδιαίτερη διαδραστική θεατρική συνθήκη. Πρωταγωνιστούν οι Πέγκυ Τρικαλιώτη και η Νοεμή Βασιλειάδου και σε διπλή διανομή ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και ο Γιώργος Βαλαής.

«Μια αίρεση μετράει αντίστροφα προς το τέλος του κόσμου περιμένοντας την μαύρη τρύπα που θα τους μεταφέρει στην γη της επαγγελίας. Μια μητέρα επιστρέφει για να πάρει την κόρη της, όμως εκείνη δεν την θυμάται πια. Το μόνο που γνωρίζει είναι διδαχές του Πατέρα-Ηγέτη μέσα από ένα Βιβλίο που προβλέπει και καθορίζει την κάθε της πράξη και λέξη. Όμως η μητέρα θα τολμήσει να βγει εκτός κειμένου.»

Συναίνεση. Υπακοή. Χειραγώγηση. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις διαφορές;

**Η παράσταση είναι προσβάσιμη και σε αγγλόφωνο κοινό.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Παίζουν: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Νοεμή Βασιλειάδου και οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης/Γιώργος Βαλαής σε διπλή διανομή

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/ event/sotiria-fiat/

Αρχιμάστορας Σόλνες

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πρεμιέρα 5 Δεκεμβρίου

Ο Γιώργος Σκεύας σκηνοθετεί τον «Αρχιμάστορα Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν, στο θέατρο της οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, με πρωταγωνιστή τον Άρη Λεμπεσόπουλο.

Ένα από τα κορυφαία έργα της ώριμης περιόδου του συγγραφέα παρουσιάζεται σε νέα μετάφραση - διασκευή του σκηνοθέτη, που επικεντρώνεται στο ζήτημα της ανθρώπινης ταυτότητας, και ειδικότερα της ταυτότητας ενός δημιουργού, ενός καλλιτέχνη.

Ο Σόλνες, που νέος, ήθελε να χτίσει ναούς και εκκλησίες αλλά πλούτισε χτίζοντας σπίτια για τους ανθρώπους, αυτός που θεμελίωσε την οικονομική του επιτυχία σε βάρος της ευτυχίας της Αλίνε, της γυναίκας του, αυτός που έφτασε να γίνει κορυφαίος στον τομέα του, περιφέρει την «καλή του τύχη, σαν μια πληγή μέσα στο στήθος». Αυτή η παράξενη, μαγική δύναμη να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν όπως εκείνος ήθελε - η δημιουργική δύναμη ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη – οδηγεί τον Σόλνες σε μια τραγική θέση; Φοβάται τη δύναμη αυτή. Γιατί αυτή η δύναμη έκανε την Χίντε να τον αναζητήσει όταν μεγάλωσε και να εισβάλλει στη ζωή του. Αυτή η δύναμη είναι η αιτία που έκανε τους ανθρώπους να τον πιστεύουν, να ζητούν το αδύνατο, το ακατόρθωτο, την αναρρίχηση στα ύψη ενός ανθρώπου που ένιωθε πάντα ζάλη, πάθαινε ίλιγγο, ακόμη κι όταν στεκόταν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σπιτιού του.

Ποιος είναι ο αληθινός Σόλνες; Αυτός που εκμεταλλεύεται τους ικανούς υφιστάμενούς του εμποδίζοντάς τους να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο; Ο άνθρωπος που κατέστρεψε εκείνον που του έδωσε την πρώτη ευκαιρία της ζωής του; Που νιώθει και ίσως να είναι , υπεύθυνος για τη δυστυχία της γυναίκας του; Ή μήπως ο άλλος Σόλνες, αυτός που τα χτίσματά του κατακυρώνουν την ιδιοφυΐα του, που το πνεύμα του πετάει στα ύψη, σ’ αυτά τα ύψη που τον είδε να σκαρφαλώνει η Χίλντε;

Ποιο είναι τελικά το αληθινό «εγώ» ενός ανθρώπου μέσα στο πέρασμα του χρόνου; Πώς επηρεάζεται η πρόσληψη της πραγματικότητας μέσα απ’ τα όνειρα και τη μνήμη; Τι είναι αυτή η περιπέτεια του νου που ονομάζουμε ανθρώπινη ζωή; Και ποιο είναι το τίμημα, πριν έρθει το αναπόφευκτο τέλος;

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκεύας

Στον εμβληματικό ρόλο του Σόλνες ο Άρης Λεμπεσόπουλος σε έναν θίασο 6 ηθοποιών.

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/o-arximastoras-solnes/

Το Τεστ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πρεμιέρα 1 Νοεμβρίου

Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια;

Μπορείτε να φανταστείτε την κρίση που θα προκαλούσε σε μια σχέση αυτό το δίλημμα;

Ένα απλό τεστ προσωπικότητας, οδηγεί τέσσερις ανθρώπους σε ένα ανελέητο ξεγύμνωμα: σχέσεις, μυστικά, επιθυμίες, προδοσίες, όλα στο φως! Και όταν η θεωρία, γίνει πράξη, ποιος θα καταφέρει να παραμείνει ο ίδιος;

Πόσο κοστίζουν οι αρχές μας; Μπορεί μια απλή ερώτηση, να διαλύσει μια σχέση;

Δύο ζευγάρια, τέσσερις ζωές που δοκιμάζονται από μια ερώτηση. Πίσω από αυτούς, κρύβεται ο καθένας και η καθεμιά μας. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι το αν θα διάλεγες τα χρήματα τώρα ή αργότερα, αλλά το αν αντέχεις να δες τον εαυτό σου γυμνό, μπροστά στην αλήθεια.

Ο Χρήστος Σουγάρης, μετά την περυσινή επιτυχία του βιτριολικού ‘’Demons’’, του Λαρς Νορέν, επανέρχεται σε δραματουργία που αντλείται από τη μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων, των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, με μια σκηνοθετική ματιά, που προσεγγίζει το έργο όχι ως ηθικό δίλημμα, αλλά ως ένα τοπίο όπου οι έννοιες της αγάπης, της εμπιστοσύνης, της επιθυμίας και της προδοσίας, συγκρούονται, γεννώντας άλλοτε χιούμορ και άλλοτε επώδυνες σιωπές. Μια θεατρική εμπειρία που ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και κορυφώνεται σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας «θέλω».

Εκατό χιλιάδες ευρώ τώρα ή ένα εκατομμύριο σε δέκα χρόνια; Εσύ, τι θα επέλεγες;

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Παίζουν: Νίκος Πολυδερόπουλος, Ηλέκτρα Νικολούζου, Χάρης Τζωρτζάκης, Ναταλία Σουϊφτ

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/ event/to-test-sygxrono-theatro /

Γιοι και Κόρες

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ - ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Πρεμιέρα 24 Οκτωβρίου

Με ένα νέο ανέβασμα της θρυλικής παράστασης «Γιοι και κόρες» μετά από 14 χρόνια, ο Γιάννης Καλαβριανός καταφθάνει τον Οκτώβριο στο ιστορικό Αμφι-θέατρο, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της Εταιρείας Θεάτρου Sforaris.

Η παράσταση που καθιέρωσε τον Γιάννη Καλαβριανό, μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις στην πρόσφατη ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών, με διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάσεις εντός και εκτός συνόρων και μεταφράσεις του έργου σε περισσότερες από πέντε γλώσσες, επιστρέφει με ένα νέο ανέβασμα, με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και νέους συντελεστές. Το κείμενο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;»

Από την καταγραφή του πολύωρου μαγνητοσκοπημένου υλικού επιλέχθηκαν τελικά 95 αφηγήσεις που βρίσκονταν σε άμεση συνάφεια και σχέση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα και προέκυψαν από αυτές 12 επεξεργασμένες ιστορίες, που εκτείνονται από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι την πανδημία του covid και το πρώτο lockdown.

Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές.

Τα ονόματα και τα φύλα των προσώπων αλλάχθηκαν για να προστατευθεί η ανωνυμία τους.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια εναλλακτική αφήγηση της επίσημης ιστορίας της χώρας μέσα από τις άγνωστες περιπέτειες των καθημερινών ανθρώπων. Των ανθρώπων που πιέζονται, λοξοδρομούν, δυσκολεύονται και αποτυγχάνουν, αλλά που σε κάθε εποχή επιμένουν και αναζητούν να ευτυχήσουν.

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μυλωνά, Δήμητρα Ονουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/gioi-kai-kores

Η Μονίκ Δραπετεύει

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

Πρεμιέρα 23 Οκτωβρίου

Ένα μεταμεσονύκτιο τηλεφώνημα από το Παρίσι βρίσκει τον συγγραφέα Εντουάρ Λουί, στην Αθήνα. Η μητέρα του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εγκλωβισμένη στο σπίτι του νέου της συντρόφου, ομολογεί πως δέχεται βία. Ο Λουί, ως γιος σωτήρας, ενορχηστρώνει την απόδραση της από την καταπίεση ,καθοδηγώντας την στο προνόμιο της προσωπικής της ελευθερίας. Τι σημαίνει όμως η πραγματική ελευθερία αν δεν είναι συνειδητή επιλογή; Και πόσο κινδυνεύει ο «σωτήρας» να μετατραπεί σε «εξουσιαστή»;

Η παράσταση «Η Μονίκ Δραπετεύει», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Εντουάρ Λουί, εξετάζει με ευαισθησία και ειλικρίνεια την σύνθετη και οικουμενική σχέση μητέρας και γιου. Μια αμφίσημη σχέση που περικλείει τρυφερότητα, μα και τραύμα , αγάπη, μα και οργή , μπορεί όμως να αποτελέσει και πεδίο για ένα ουσιαστικό ταξίδι σύνδεσης και αυτογνωσίας.

Σκηνοθεσία / Διασκευή: Γιώργος Σουλεϊμάν

Μετάφραση: Στέλλα Ζουμπουλάκη

Παίζουν: Θέμις Μπαζάκα, Δημήτρης Φουρλής

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/i-monik-drapetevei/

Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες Ευχές

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πρεμιέρα 20 Δεκεμβρίου

Τρεις ευχές. Μια σκηνή. Ένα μιούζικαλ γεμάτο φως. Αντλώντας έμπνευση από το αυθεντικό παραμύθι του Αλαντίν, το ολοκαίνουργιο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες Ευχές» προσγειώνεται στο Μέγαρο με μια ανατροπή που εκτοξεύει την ιστορία στο σήμερα. Μια μεγάλη, σύγχρονη και καλλιτεχνικά φιλόδοξη παραγωγή με εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά κι ένα εξαιρετικό καστ που υπόσχεται μια… ιπτάμενη θεατρική εμπειρία. Χορογραφίες με street energy, ρυθμοί που μπλέκουν το παραμύθι της Ανατολής με τον παλμό του τώρα, χαρακτήρες που μοιάζουν γνώριμοι από την καθημερινότητά μας, αλλά με ατόφια τη λάμψη του παραμυθιού. Ένα λαμπερό, διασκεδαστικό και βαθιά ανθρώπινο μιούζικαλ που γεφυρώνει το ρεαλισμό με το όνειρο και το σήμερα με το πάντα.

Κείμενο: Μυρτώ Κοντοβά

Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου, Χλόη Μάντζαρη

Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Στον ρόλο του Αλαντίν ο ZAF

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Νινιός (Σουλτάνος) | Εβελίνα Παπούλια (Μάγισσα/Τίγρη)

και οι : Bάσια Ζαχαροπούλου (Γιασμίν), Ζερόμ Καλούτα (Τζίνι), Θάνος Μπίρκος (Σουλτάνος), Πάμπλο Σότο (Μαϊμού) σε έναν 25 μελή θίασο από ηθοποιούς και χορευτές.

Εισιτήρια: https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3704

Ο Kουρέας της Σεβίλλης

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Πρεμιέρα 26 Οκτωβρίου

Μια παράσταση πολυθέαμα για παιδιά, σε σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία-κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου, ανεβαίνει από την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στο Θέατρο Πορεία. Μια ευφάνταστη προσαρμογή για παιδιά, που βασίζεται στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί. Η ταλαντούχα (συγγραφέας-ηθοποιός-σκηνοθέτις) Χλόη Μάντζαρη, μετά την επιτυχημένη «Ροσσινιάδα» για παιδιά, υπογράφει μια νέα διασκευή με έντονα διαδραστικά στοιχεία, σχεδιάζοντας μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια. Η σημαντική συνεργασία με την πολύπειρη Σοφία Σπυράτου εμπλουτίζει την παράσταση με μια ευφάνταστη χορογραφία και κινησιολογία.

Ζωντανά επί σκηνής απολαμβάνουμε αγαπημένες μελωδίες από τους χαρισματικούς μουσικούς- ηθοποιούς-ερμηνευτές, με εκπαίδευση στο λυρικό τραγούδι, οι οποίοι ενσαρκώνουν μοναδικά τους ρόλους, τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, κιθάρα και ukulele με εντυπωσιακή δεξιότητα. Μια παράσταση που συνδυάζει στοιχεία commedia dell' arte, αυτοσχεδιασμούς, υπέροχα κοστούμια, χορευτικά και θεαματικά ακροβατικά!

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Παίζουν: Δημήτρης Kουρούμπαλης/Γιώργος Νούσης, Γιάννη Σμέρος, Μαρία Κατριβέση, Ηλίας Μανιατόπουλος, Μαρίνος Γαλατσινός, Φοίβος Ζήτη.

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/o-koureas-tis-sevillis-theatro-poreia/

Το Καπλάνι της Βιτρίνας

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

2η χρονιά

Πρεμιέρα 26 Οκτωβρίου

Το θρυλικό «Καπλάνι της Βιτρίνας» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η μοναδική παράσταση για παιδιά που παρακολούθησαν μέσα σε μια σεζόν περισσότεροι από 40 χιλιάδες θεατές και που αποτέλεσε πρώτη επιλογή δασκάλων και εκπαιδευτικών για το 2024-2025, επιστρέφει λόγω της τεράστιας μεγάλης ζήτησης για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ανανεωμένη και με διαδραστικά-βιωματικά εργαστήρια η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου 2025, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από το θάνατο της συγγραφέως του έργου, Αλκης Ζέη. Μετά τη μεγάλη της επιτυχία, η παράσταση έρχεται και τη νέα σεζόν για να αφηγηθεί στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης τη συναρπαστική ιστορία του, που λατρεύτηκε από γενιές αναγνωστών. Την ιστορία του ανθρώπου προς την κατάκτηση της ελευθερίας του.

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Στίχοι τραγουδιών: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Παίζουν (Αλφαβητικά) Χριστίνα Βράκα, Μαρία Γκιώνη, Ειρήνη Ιωάννου – Παπανεοφύτου, Δήμητρα Καραγιώργου, Αγάπη Μουστρή, Δημήτρης Όντος, Τάσος Τυρογαλάς, Θανάσης Χαλκιάς

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/mcf-to-kaplani-tis-vitrinas/

Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Πρεμιέρα 9 Φεβρουαρίου

Το Πορτρέτο του Dorian Gray του Όσκαρ Γουάιλντ, στη βραβευμένη εκδοχή του Kip Williams, μετά (τη θριαμβευτική του πορεία σ)το West End και το Broadway, ανεβαίνει στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου με πρωταγωνίστρια τη Νάντια Κοντογεώργη.

Μια γυναίκα. Είκοσι έξι καθρέφτες. Είκοσι έξι φωνές που συγκρούονται μέσα στο ίδιο σώμα. Η Νάντια Κοντογεώργη γίνεται σμήνος∙ χαμαιλέοντας που μεταμορφώνεται σε αθώους, σε δαίμονες, σε πρόσωπα που λάμπουν και που καταρρέουν. Το Πορτρέτο του Dorian Gray ανασαίνει ξανά∙ όχι σαν αφήγηση, αλλά σαν έκρηξη. Αντανακλά τα μέσα της σύγχρονης εποχής, της εικόνας, της οθόνης, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ντόριαν αναγεννά τη διαβρωμένα αγγελική μορφή του και προσκαλεί τον θεατή να συναντηθεί με τις πολλαπλές πτυχές του εαυτού του, από το διαδικτυακό του άβαταρ μέχρι τη μύχια αλήθεια του. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου στήνει ένα ζωντανό παζλ που χτίζεται και γκρεμίζεται αδιάκοπα, σπινθηροβόλο και επικίνδυνο. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, μόνο μεταμορφώσεις. Μια αισθητική που μοιάζει με φετίχ: μαγνητική, ακαταμάχητη, που παρασύρει τον θεατή σε ένα τεστ αντοχής της φαντασίας. Εκεί όπου η ομορφιά σκοτεινιάζει, το εύθραυστο δυναμώνει, και το ανθρώπινο καθρεφτίζεται σε άπειρα θραύσματα.



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος

Παίζει η Νάντια Κοντογεώργη

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/to-portreto-tou-dorian-gray/

Όταν έκλαψε ο Νίτσε

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

2η χρονιά

Πρεμιέρα 5 Νοεμβρίου

Όταν έκλαψε ο Νίτσε: η παράσταση-φαινόμενο με τα συνεχόμενα sold out έρχεται για 2η χρονιά και μετακομίζει λόγω μεγάλης ζήτησης στο Θέατρο Πορεία Η παράσταση φαινόμενο της περσινής σεζόν με τις συγκλονιστικές ερμηνείες να προκαλούν συνεχόμενα sold out, μεταφέρεται λόγω μεγάλης ζήτησης στο Θέατρο Πορεία, από τις 5 Νοεμβρίου. Φρίντριχ Νίτσε ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης. Γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ ο Γιάννης Κότσιφας. Ζίγκμουντ Φρόιντ ο Μάνος Βαβαδάκης. Η πρώτη θεατρική διασκευή στην Ευρώπη του παγκόσμιου μπεστ σέλλερ του Ίρβιν Γιάλομ, από την Ευαγγελία Ανδριτσάνου σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου, συνεχίζεται και νέα σεζόν με τεράστια επιτυχία.

Θεατρική διασκευή: Ευαγγελία Ανδριτσάνου

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Κότσιφας, Μάνος Βαβαδάκης.

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-poreia-otan-eklapse-o-nitse/

Prima Facie

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

2η χρονιά

Πρεμιέρα 3 Νοεμβρίου

Η παράσταση της χρονιάς επιστρέφει. Το συγκλονιστικό «Prima Facie» της διακεκριμένης νομικού Σούζι Μίλερ, που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου με την ανεπανάληπτη ερμηνεία της Λένας Παπαληγούρα, γνωρίζοντας σαρωτική επιτυχία. Η sold out παράσταση που υμνήθηκε όσο καμία άλλη τη περσινή σεζόν από κοινό και κριτικούς, έρχεται για 2η χρονιά, από τις 3 Νοεμβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα τελευταία εισιτήρια σας.

Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Παίζει η Λένα Παπαληγούρα

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-poreia-prima-facie/

VANYA

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

Υπόγειο

2η χρονιά

Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου

Με παράσταση που σηματοδότησε την επιστροφή του Γιώργου Καραμίχου μετά από 12 χρόνια στο Θέατρο Τέχνης και έγινε η απόλυτη επιτυχία της περσινής χρονιάς επιστρέφει. Ο VANYA του Simon Stephens σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου, έχοντας ήδη κατακτήσει κοινό και κριτικούς, με συνεχόμενα sold out έρχεται για δεύτερη σεζόν.

Ο σημαντικός Έλληνας ηθοποιός αναμετράται επί σκηνής, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου, με τον "VANYA" του πολυβραβευμένου Simon Stephens, ιδιαίτερα αγαπητού στη χώρα μας από το σπουδαίο θεατρικό του έργο "Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα".

Η σύγχρονη και συμπυκνωμένη εκδοχή του γνωστού έργου του Αντόν Τσέχωφ, προκαλεί έναν ηθοποιό να υποδυθεί οκτώ ρόλους, ακροβατώντας ανάμεσα στην κωμωδία και την τραγωδία χαρακτήρων που θέλουν απεγνωσμένα να αλλάξουν τις ζωές τους. Το έργο παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία στο West End του Λονδίνου με τον Andrew Scott αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Η παρουσίαση της ελληνικής εκδοχής πραγματοποιείται στο ιστορικό Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως».

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος

Παίζει ο Γιώργος Καραμίχος

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/simon-stevens-vanya-2/

Ράβδος

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

3η χρονιά

Πρεμιέρα 17 Οκτωβρίου

Η μεγάλη επιτυχία επιστρέφει για 3η χρονιά. «Η Ράβδος». Η συνταρακτική παράσταση που καθήλωσε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Το σπουδαίο έργο του επιδραστικότερου εκπρόσωπου του «in-yer-face theatre» Μαρκ Ρέιβενχιλ (Shopping and fucking, Τολμηρές Πολαρόιντ, The Product), που έκανε πρεμιέρα στο Royal Court Theatre του Λονδίνου αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως» δια χειρός Γιώργου Σκεύα.

Ποιο είναι το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα στο σχολείο; Γιατί μας ελκύει η αίσθηση της εξουσίας και της επιβολής; Πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα; Πώς συνυπάρχουν η μάθηση και ο «σωφρονισμός», η εκπαίδευση με την «τιμωρία»;

Τι σημαίνει κατάχρηση εξουσίας, προσωπικός χώρος, εκφοβισμός (bullying); Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης σε σχέση με την λεγόμενη «κουλτούρα της ακύρωσης» (cancel culture); Μπορούμε να «ακυρώνουμε» και να διαγράφουμε το παρελθόν όταν δεν «υπακούει» στους κανόνες της σημερινής εποχής; Τι γίνεται όταν κάποιος βρίσκεται ξαφνικά στη «λάθος πλευρά» της Ιστορίας; Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας μια κοφτερή, τολμηρή γλώσσα, θέτει τα ερωτήματα και μας καλεί να δούμε το «ευρύτερο χάος» γύρω μας, να δούμε τον «τρόμο» που γεννιέται μέσα μας. Να μιλήσουμε γι’ αυτά που φανερώνουν την πραγματική φύση μας, να θυμηθούμε τα «σημάδια» μας.

Σκηνοθεσία - Μετάφραση: Γιώργος Σκεύας

Παίζουν: Άρης Λεμπεσόπουλος, Τατιάνα Παπαμόσχου, Γρηγορία Μεθενίτη

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-odou-kykladon-ravdos/

Το ημερολόγιο ενός τρελού

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

2η χρονιά

Πρεμιέρα 8 Δεκεμβρίου

Μετά τις πολύ επιτυχημένες παραστάσεις «Συμφορά από το πολύ μυαλό», «Berlin Alexanderplatz», «Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί», με τις οποίες δόθηκε νέα πνοή τα τελευταία τρία χρόνια στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, ο Στάθης Λιβαθινός και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» επιστρέφουν και το 2025 στο ιστορικό θέατρο με ένα από τα διασημότερα κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. «Το ημερολόγιο ενός τρελού» του Νικολάι Γκόγκολ. Το συγκλονιστικό πρωτοπρόσωπο αφήγημα του σπουδαίου Ρώσσου λογοτέχνη, παρουσιάζεται για 2η σεζόν και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε μια εντελώς νέα θεατρική προσέγγιση.

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Μετάφραση / Διασκευή: ‘Ελσα Ανδριανού

Παίζουν (αλφαβητικά): Γιώργος Δάμπασης, Νέστωρ Κοψιδάς, Λίλλυ Μελεμέ

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/kykladon-to-imerologio-enos-trelou/

Η Πύλη της Κόλασης

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ – ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

2η χρονιά

Πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου

Με την περσινή επιτυχία «Η πύλη της Κόλασης» έρχεται τον Οκτώβριο στο ιστορικό Αμφι-θέατρο ο Γιάννης Καλαβριανός. Τέσσερις ερμηνευτές, στην πιο εικαστική μέχρι τώρα παράσταση του σκηνοθέτη, δημιουργούν έναν κόσμο για την αφύπνιση του ανθρώπινου πνεύματος, την προσπάθειά του να νικήσει τον χρόνο και την ασταμάτητη φόρα του να αναζητά τον έρωτα.

Η Πύλη της Κόλασης έχει ως αφετηρία δύο θυελλώδεις ερωτικές ιστορίες.

Η πρώτη συνέβη τον 19 ο αιώνα και συντάραξε το Παρίσι. Δύο από τους σημαντικότερους γλύπτες του κόσμου, ο Αύγουστος Ροντέν και η Καμίγ Κλοντέλ ερωτεύονται, ενώ ο Ροντέν είχε ήδη άλλη μόνιμη σύντροφο. Η σχέση τους θα στοιχειώσει από την ιστορία ενός άλλου παράνομου ζευγαριού του 13 ου αιώνα.

Ο Πάολο και η Φραντσέσκα, έζησαν έναν κρυφό έρωτα για 9 χρόνια, μιας και η Φραντσέσκα ήταν ήδη παντρεμένη με τον αδερφό του, που τελικά θα τους δολοφονήσει.

Ο Ροντέν θα δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά γλυπτά όλων των εποχών, τον Σκεπτόμενο, την Πύλη της Κόλασης και το Φιλί, που απεικονίζει τους αγκαλιασμένους Πάολο και Φραντσέσκα, λίγο πριν δολοφονηθούν.

Και θα γίνει διάσημος. Αντίθετα, η πατριαρχική εποχή θα διαλύσει το ταλέντο και τον ψυχισμό της Κλοντέλ και θα την κλείσει σε ψυχιατρείο για 30 χρόνια.

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Παίζουν: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Γιώργος Γλάστρας, Αλεξία Μπεζίκη, Παναγιώτης Παυλίδης

Σε βίντεο: Λυδία Φωτοπούλου

Εισιτήρια: https://www.ticketservices.gr/event/i-pyli-tis-kolasis