Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν με τον Φιλιππίδη»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Open και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον χώρο της υποκριτικής, για την κατάχρηση εξουσίας αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Κατάχρηση υπάρχει σε οποιονδήποτε χώρο υπάρχει εξουσία του προϊστάμενου στον υφιστάμενο. Απλά σε εμάς είναι πιο εύκολο να το μάθεις. Επειδή ακριβώς μπαίνουμε στο σπίτι σας και υπάρχει ένα δέσιμο με εμάς είναι μια προδοσία που συμβαίνει σε εσάς από εμάς, αν έχουμε παραβατική συμπεριφορά», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Το θέμα της προβολής επαναλήψεων σειρών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στις επαναλήψεις δεν παίζει μόνο ο Πέτρος Φιλιππίδης, παίζουν άλλοι 50 ηθοποιοί οι οποίοι και θα πληρωθούν απ’ αυτές. Δηλαδή ξαφνικά η όποια παραβατική συμπεριφορά, ως αποδεικνυόμενη από το δικαστήριο, του Πέτρου θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους που παίζουν μαζί του; Έχει γεννηθεί από το ελληνικό metoo το μεγάλο θέμα “τι κάνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν;”. Εγώ έχω δηλώσει από την αρχή ότι για αυτούς τους ανθρώπους μην κάνουμε, τουλάχιστον, ότι δεν έχουν υπάρξει φίλοι μας», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Οι άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμφάει, έχουμε συμπιεί, έχουμε παίξει μαζί, έχουμε βρεθεί και έχουν υπάρξει μες στη ζωή μας. Ότι ξαφνικά απέδειξαν ή θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί παραβατική συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο αφορά τους ίδιους, σε σχέση με αυτό που έχουν κάνει και πως θα πορευτούν από δω και πέρα

Όσοι από τους ανθρώπους αυτούς κατηγορήθηκαν δεν ήταν μόνο για τις πράξεις τις παραβατικές, ήταν ήδη για το ότι ήταν κακοί συνεργάτες. Το παραδέχονται και οι ίδιοι, “ναι έχω υπάρξει πολύ κακός συνεργάτης αλλά δεν είμαι βιαστής” έχει πει. Το θέμα είναι αν θες να δουλέψεις με έναν κακό συνεργάτη», κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης.