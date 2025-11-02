Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν με τον Φιλιππίδη»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή μίλησε για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Newsbomb

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν με τον Φιλιππίδη»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Open και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον χώρο της υποκριτικής, για την κατάχρηση εξουσίας αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Κατάχρηση υπάρχει σε οποιονδήποτε χώρο υπάρχει εξουσία του προϊστάμενου στον υφιστάμενο. Απλά σε εμάς είναι πιο εύκολο να το μάθεις. Επειδή ακριβώς μπαίνουμε στο σπίτι σας και υπάρχει ένα δέσιμο με εμάς είναι μια προδοσία που συμβαίνει σε εσάς από εμάς, αν έχουμε παραβατική συμπεριφορά», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Το θέμα της προβολής επαναλήψεων σειρών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στις επαναλήψεις δεν παίζει μόνο ο Πέτρος Φιλιππίδης, παίζουν άλλοι 50 ηθοποιοί οι οποίοι και θα πληρωθούν απ’ αυτές. Δηλαδή ξαφνικά η όποια παραβατική συμπεριφορά, ως αποδεικνυόμενη από το δικαστήριο, του Πέτρου θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους που παίζουν μαζί του; Έχει γεννηθεί από το ελληνικό metoo το μεγάλο θέμα “τι κάνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν;”. Εγώ έχω δηλώσει από την αρχή ότι για αυτούς τους ανθρώπους μην κάνουμε, τουλάχιστον, ότι δεν έχουν υπάρξει φίλοι μας», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Οι άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμφάει, έχουμε συμπιεί, έχουμε παίξει μαζί, έχουμε βρεθεί και έχουν υπάρξει μες στη ζωή μας. Ότι ξαφνικά απέδειξαν ή θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί παραβατική συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο αφορά τους ίδιους, σε σχέση με αυτό που έχουν κάνει και πως θα πορευτούν από δω και πέρα

Όσοι από τους ανθρώπους αυτούς κατηγορήθηκαν δεν ήταν μόνο για τις πράξεις τις παραβατικές, ήταν ήδη για το ότι ήταν κακοί συνεργάτες. Το παραδέχονται και οι ίδιοι, “ναι έχω υπάρξει πολύ κακός συνεργάτης αλλά δεν είμαι βιαστής” έχει πει. Το θέμα είναι αν θες να δουλέψεις με έναν κακό συνεργάτη», κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!

05:11ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου

04:53LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν στην ίδια σειρά με τον Πέτρο Φιλιππίδη

04:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

04:17ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Nεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

04:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν

03:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε περισσότερους από 10.000 νέους επιχειρηματίες μέσω ΔΥΠΑ

02:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι εξετάζει η αστυνομία για της συνθήκες του μακελειού - Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ.

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ - Zημιές σε αυτοκίνητα

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις δολοφονίες χριστιανών

01:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

02:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι εξετάζει η αστυνομία για της συνθήκες του μακελειού - Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ.

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

04:53LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν στην ίδια σειρά με τον Πέτρο Φιλιππίδη

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Επιστρέφει στο θέατρο; Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ