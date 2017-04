New York College και Πανεπιστήμιο του Bolton: Εκδήλωση με θέμα «Britain and Europe - Post Brexit»

Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Professor Mohammed Abdel-Haq και τον κο Άρη Φ. Ματθαίου- Director of Institutional Advancement, από το University of Bolton.

Την εκδήλωση άνοιξε η Βρετανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, Mrs Kate Smith, η οποία εξέφρασε την μεγάλη της χαρά για την διοργάνωση και για την ιδιαιτέρως μεγάλη προσέλευση του κοινού. Στο λόγο της αναφέρθηκε, στην πολύ μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων νέων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Η Βρετανίδα Πρέσβης αναφέρθηκε στις οικονομικές-γεωπολιτικές επιπτώσεις αλλά και τις επιπτώσεις του Brexit στο Διεθνές Εμπόριο και τόνισε ότι ο στόχος για τις δύο πλευρές (Βρετανία και Ευρώπη) είναι να υπάρξει συνεργασία τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στον τομέα της ασφάλειας. Τέλος, η Πρέσβης εξέφρασε την αναγκαιότητα για εμπιστοσύνη και πνεύμα συνεργασίας και παράλληλα σχολίασε ότι, υψηλή προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων τόσο των Βρετανών που σπουδάζουν ή εργάζονται σε Ευρωπαϊκές χώρες, όσο και των υπολοίπων Ευρωπαίων που κατοικούν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Μ. Βρετανία.

Ο Earl of St. Andrews-Chancellor του University of Bolton, ο κος Ηλίας Φούτσης-Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, η κα Kate Smith- Πρέσβης της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα, o κος Graham Brady- Βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της «Επιτροπής 1922» και ο Professor George E. Holmes, Πρόεδρος και Vice Chancellor του University of Bolton

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κεντρικός ομιλητής κος Graham Brady- Βουλευτής του Βρετανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της «Επιτροπής 1922». Ο λόγος του ξεκίνησε με την δήλωση, ότι όλα τα έθνη ξεχωριστά θα πρέπει να αναζητήσουν το νόημα που έχει η ελευθερία τους. Ο ίδιος μίλησε για το Βρετανικό δημοψήφισμα, αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το Brexit, αλλά και σε αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν. Αναφέρθηκε επίσης στο περιεχόμενο των Βρετανικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν και το μέλλον. Υπογράμμισε, ότι για πολλούς Ευρωπαϊκούς λαούς, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια συναισθηματική Ένωση, κάτι το όποιο δεν ισχύει για τους Βρετανούς οι οποίοι βασίζουν την συμμετοχή τους ή την μη συμμετοχή τους στα πρακτικά οφέλη που απορρέουν από την συμμετοχή αυτή. Τόνισε ωστόσο ότι η παραπάνω δήλωση δεν σημαίνει ότι οι Βρετανοί δεν είναι Ευρωπαίοι, σχολιάζοντας ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας θα σημάνει την απαρχή της αναζήτησης των οφελών που απορρέουν από την σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Earl of St. Andrews-Chancellor του University of Bolton χαιρέτησε την εκδήλωση σχολιάζοντας ότι η Αθήνα έχει την δόξα του λίκνου της Δημοκρατίας, και εκφράζοντας την αισιοδοξία για τις φιλικές σχέσεις της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους γείτονες της. Εξέφρασε επίσης την μεγάλη του χαρά για την μακρόχρονη συνεργασία του University of Bolton και του New York College, η οποία μεταξύ άλλων είναι ενδεικτική των πολύ καλών σχέσεων της Βρετανίας με την Ελλάδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών δώρων από το University of Bolton Και το New York College προς τους φιλοξενούμενους κεντρικούς ομιλητές.

