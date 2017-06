Μάρτιν Τσούρντα: Ένας «οικονομικός δολοφόνος» επικεφαλής του ΤΧΣ

Του Βαγγέλη Μπότσαρη

Μέχρι τις 18 Μαΐου 2020 κουμάντο στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ θα κάνει ο Αυστριακός Μάρτιν Τσούρντα, τραπεζικός, εξειδικευμένος στο να «σκοτώνει» τράπεζες αλλά και προβληματικές επιχειρήσεις οι οποίες στη συνέχεια «φιλεταρισμένες» κρέμονται στα τσιγκέλια στις διεθνείς αγορές.

Μάλιστα τον συγκεκριμένο τραπεζίτη που επέβαλλαν οι δανειστές θα τον πληρώνουμε με το «ευτελές» ποσό των 270.000 ευρώ το χρόνο, ούτε λίγο ούτε πολύ μόλις 810.000 ευρώ για την τριετή του θητεία στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ.

Έτσι με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, με την οποία τοποθετείται ο κ. Τσούρντα απόλυτος «κουμανταδόρος» στο Ταμείο, κλείνει η εκκρεμότητα που είχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους Τροϊκανούς καθώς αποτελούσε προαπαιτούμενο από το Euroworking Group.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 1ης ανακεφαλαιοποίησης (2013) έχοντας αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών των συστημικών τραπεζών με στόχο όμως την πώληση των μετοχών στους ιδιώτες μετόχους μέσω των warrants. Ωστόσο μετά την 3η ανακεφαλαιοποίηση τα warrants που είχε στην κατοχή του το ΤΧΣ μηδενίστηκαν, ενώ σήμερα ελέγχει το 40,4% της Εθνικής Τράπεζας, το 26,4% της Τράπεζας Πειραιώς, το 11% της Alpha Bank και το 2,4% της Eurobank. Η αυξημένη συμμετοχή στην Εθνική και στην Πειραιώς οφείλεται στο γεγονός ότι το ΤΧΣ συμμετείχε και στην 3η ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών αποκτώντας πρόσθετες μετοχές.



Όπως αποκαλύπτει το newsbomb.gr η προηγούμενη θητεία του Αυστριακού τραπεζίτη προσδιορίζει και τον «ρόλο» που αναλαμβάνει στην υπό τροϊκανή κατοχή και οικονομικά ρημαγμένη Ελλάδα ο νέος «ύπατος» των Βρυξελλών.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη του 2015 έως το 2016 διετέλεσε πρόεδρος του Μη Εκτελεστικού Συμβουλίου της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Valartis Bank AG στην Αυστρία, διορισθείς από δημόσιο διαχειριστή, με σκοπό την πώληση της πλειοψηφίας των τραπεζικών εργασιών της τράπεζας και την ορθή λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών…

Από το 2013 έως το 2015, διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος στην ιδιωτικοποιημένη πλέον αυστριακή Anadi Bank AG (πρώην Hypo Alpe-Adria Bank AG) από τη νέα ιδιοκτησία -σχήμα Ινδών και Βρετανών επενδυτών. Κατά το διάστημα αυτό αναδιοργάνωσε την εν λόγω τράπεζα και την μετέτρεψε από μη βιώσιμο πιστωτικό ίδρυμα σε ιδιωτική κερδοφόρα τράπεζα…

Μεταξύ 2012 και 2013 κατείχε επίσης τη θέση του Chief Risk Officer (CRO) και του Chief Financial Officer (CFO) στην Adria Bank AG, Σλοβάκικη τράπεζα, στη Βιέννη. Διετέλεσε ακόμη από το 2009 έως το 2012 διευθύνων σύμβουλος στην Amserdam Trade Bank, ρωσική/ολλανδική τράπεζα στο Άμστερνταμ, με σκοπό να μετατρέψει το προηγούμενο επιχειρηματικό μοντέλο σε μία εμπορική τράπεζα και να ενισχυθούν οι συνέργειες από τις εμπορικές ροές μεταξύ της Ρωσίας/Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth of Independence States, CIS) και της Ευρώπης.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών οργανισμών, όπως στην Austrian Hypo (Mortgage) Association, στην SREI Infrastructure Ltd και την Amsterdam Trade Bank.

Επίσης, έχει καταλάβει τη θέση του Managing Director (MD) με καθήκοντα Division Head of Global Markets και Division Head of Global Financial Institutions στην Raiffeisen Zentrabank, Βιέννη. Ο πρώτος σταθμός της καριέρας του στον τραπεζικό κλάδο ήταν η Bank Austria στη Βιέννη.

Αυτά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, αν λάβει υπόψη του και το χθεσινοβραδινό διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα που προανήγγειλε ότι θα αλλάξουν πολλά μέσα στον επόμενο χρόνο….