Μοσκοβισί: Είμαστε στην τελική ευθεία - Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο (vid)

«Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος» δήλωσε ο Πιερ Μοσκοβισί, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή συνεδρίαση σημαντική για το ελληνικό ζήτημα, γιατί θα προετοιμάσει το έδαφος για τις συνολικές αποφάσεις που «ιδανικά» θα πρέπει να ληφθούν στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.

Ο Γάλλος επίτροπος αναφέρθηκε στις τέσσερις βασικές παραμέτρους για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος. Πρώτον, στην προετοιμασία της ολοκλήρωσης της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. «Υπάρχει πολύ καλή πρόοδος, αλλά μένει ακόμα κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα στον δημοσιονομικό τομέα είναι πολύ θετικά ειδικά όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η οποία έχει επανέλθει.

Arrival and doorstep by #EC @pierremoscovici at the #Eurogroup meeting: "I can see very good progress in #Greece but there is still a bit of work to be done" https://t.co/InPzJ1zHpn