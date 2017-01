Αξιολόγηση και προληπτικά μέτρα: Ζητούν ψήφο για το θάνατο των επόμενων γενιών

Η τέλεια καταιγίδα - Για άλλη μια φορά οι δανειστές φέρνουν την 4η μνημονιακή κυβέρνηση στο απόλυτο αδιέξοδο με τη μέθοδο του take it or leave it - Ο Κώστας Τσιτούνας γράφει για την επανάληψη του δράματος του 2015 - Γιατί δεν κλείνει η αξιολόγηση; - Μέχρι που θα «σύρουν» τον Αλέξη Τσίπρα και τη χώρα οι δανειστές;