Μιλουτίνοφ - Παπαπέτρου: «Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να προκριθούμε στο Final Four» (vid)

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ιωάννης Παπαπέτρου μιλούν αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ, για τον αποψινό (21:15, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού, για τα play off της Euroleague, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Δείτε το βίντεο στην αρχή του άρθρου

«Ο αγώνας θα κριθεί στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και στα ριμπάουντ», δηλώνει στον ΟΠΑΠ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ιωάννης Παπαπέτρου προσθέτει: «Πρέπει να περιορίσουμε δύο, τρεις παίκτες-κλειδιά που έχει η Ζαλγκίρις».

Οι δύο πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού θεωρούν ότι o στόχος της πρόκρισης στο Final Four του Βελιγραδίου θα επιτευχθεί. «Αυτός είναι ο πρώτος στόχος μας να πάμε στο Βελιγράδι», αναφέρει ο Μιλουτίνοφ. «Είμαστε στα play off με πλεονέκτημα έδρας και θα κυνηγήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πρόκριση στο Final Four», τονίζει στον ΟΠΑΠ ο Παπαπέτρου.