ΑΣΕΠ: 36.201 υποψήφιοι για 1.666 θέσεις σε νοσοκομεία και ΕΟΦ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την Παρασκευή (17/02/2017) στις 14:00. Ο αριθμός των προτιμήσεων των υποψηφίων ανήλθε σε 860.368. Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι για κάθε θέση καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 516 προτιμήσεις, δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
3.113 αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας ΠΕ
9.615 αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας TΕ
12.868 αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας ΔΕ
10.605 αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας ΥΕ
Το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 92
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 102
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 21
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9.865
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1.544
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 989
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 1.008
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ 4.342
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ) 1.236
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4.080
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 70
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 926
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 416
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 50.782
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 886
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.277
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.345
ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ 6.291
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 156.990
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 9.576
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 372
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 89
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 41
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 11.107
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 40.407
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 190.812
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 78
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.197
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 291
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 14.365
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 109.945
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 197.000
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 2.628
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ 1.834
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 9.926
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2.030
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 927
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3.087
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2.762
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ 10.739
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ 3.856
Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ