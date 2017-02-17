17 Φεβρουαρίου 2017 19:56

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΣΕΠ: 36.201 υποψήφιοι για 1.666 θέσεις σε νοσοκομεία και ΕΟΦ

ΑΣΕΠ: 36.201 υποψήφιοι για 1.666 θέσεις σε νοσοκομεία και ΕΟΦ

Συνολικά 36.201 άτομα υπέβαλαν αίτηση για τις 1.666 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας, συγκεκριμένα σε δημόσια νοσοκομεία και στον ΕΟΦ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την Παρασκευή (17/02/2017) στις 14:00. Ο αριθμός των προτιμήσεων των υποψηφίων ανήλθε σε 860.368. Με βάση αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι για κάθε θέση καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 516 προτιμήσεις, δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

3.113 αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας ΠΕ

9.615 αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας TΕ

12.868 αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας ΔΕ

10.605 αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας ΥΕ

Το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 92

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 102

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 21

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9.865

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1.544

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 989

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 1.008

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ 4.342

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ) 1.236

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4.080

ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 70

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 926

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 416

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 50.782

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 886

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.277

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.345

ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ 6.291

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 156.990

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 9.576

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 372

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 89

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 41

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 11.107

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 40.407

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 190.812

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 78

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.197

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 291

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 14.365

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 109.945

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 197.000

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 2.628

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ 1.834

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 9.926

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2.030

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 927

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3.087

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2.762

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ 10.739

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ 3.856

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