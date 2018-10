CNN: Δείτε καρέ – καρέ τη στιγμή που δίνεται εντολή εκκένωσης onair – Σαστισμένοι οι παρουσιαστές

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι ένα ύποπτο δέμα βρέθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί, τοπική ώρα.

Here’s the note Jeff Zucker sent to all CNN employees pic.twitter.com/luAVbf4lBL — Oliver Darcy (@oliverdarcy) October 24, 2018

Ένας δημοσιογράφος του CNN έγραψε στο Twitter ότι εκκενώνονται και τα στούντιο του δικτύου που στεγάζονται στους δίδυμους ουρανοξύστες, στη δυτική πλευρά του Κολόμπους Σερκλ.

We are being evacuated right now at time warner center in NYC. Striking scene as alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air. — Oliver Darcy (@oliverdarcy) October 24, 2018

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν είναι σε θέση να διευκρινίσει αν το ύποπτο δέμα που βρέθηκε στον πολυώροφο ουρανοξύστη όπου στεγάζονται τα στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου CNN είναι παρόμοιο με τα άλλα δέματα που στάλθηκαν στον πρώην πρόεδρο Ομπάμα και στο ζεύγος Κλίντον.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε μόνο ότι κλήθηκε στον χώρο μετά από πληροφορίες που έκαναν λόγο για ένα «ύποπτο δέμα».

Μια ομάδα πυροτεχνουργών ερευνά τους δίδυμους πύργους του Time Warner Center.

#TimeWarnerCenter | Acordonan oficinas de @CNN y Time Warner Building por amenaza de bomba. Esto ocurrió después de detectarse artefactos explosivos dirigidos a @HillaryClinton, @BarackObama y @MichelleObama

(@eSpaiNews) pic.twitter.com/jnLacrva2R — Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) October 24, 2018

Μπαράζ συναγερμών για εκρηκτικούς μηχανισμούς

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ εντόπισαν τρία ύποπτα δέματα που είχαν ως παραλήπτες τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, όπως ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε επίσης ύποπτο δέμα που απευθυνόταν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, τα δέματα απευθύνονταν σε «πρόσωπα που προστατεύονται» από την υπηρεσία. Το ένα είχε σταλεί στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεστσέστερ της Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον έλεγχο της αλληλογραφίας του πρώην προέδρου, στην Ουάσινγκτον.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) October 24, 2018

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα πακέτα περιείχαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μεταλλικό σωλήνα (pipe bomb).

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την υπόθεση και ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC επικαλούμενο έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της προεδρίας.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι η βόμβα που βρέθηκε κοντά στο σπίτι του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της συζύγου του, στα προάστια της Νέας Υόρκης, είναι παρόμοια με εκείνη που είχε τοποθετηθεί σε ένα γραμματοκιβώτιο έξω από το σπίτι του Τζορτζ Σόρος στις αρχές της εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια του συνήθους ελέγχου τα δέματα αυτά κρίθηκαν «ύποπτα» καθώς θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να περιέχουν εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Οι παραλήπτες δεν τα έλαβαν, ούτε υπήρξε κίνδυνος να τα λάβουν», πρόσθεσε η Μυστική Υπηρεσία, σημειώνοντας ότι διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση αυτή.

Η αστυνομία της Τσαπάκουα, του προαστίου όπου βρίσκεται το σπίτι του ζεύγους Κλίντον, ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές βοηθούν το FBI, τη Μυστική Υπηρεσία και τις αστυνομικές αρχές της κομητείας Γουστσέστερ στην έρευνά τους για το δέμα που στάλθηκε στην πρώην υπουργό. «Το ζήτημα διερευνάται από τις ομοσπονδιακές αρχές», τόνισε, παραπέμποντας για περισσότερες διευκρινίσεις στο FBI.