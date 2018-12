Μακελειό στο Στρασβούργο: «Ο θεός είναι μεγάλος» φώναζε ο δράστης (pics&vids)

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τον 29χρονο μαροκινής καταγωγής μακελάρη του Στρασβούργου να φώναζε «Ο θεός είναι μεγάλος» (σ.σ. Allahu Akbar) κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο εισαγγελέας του Παρισιού, Ρεμί Ετζ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι έχουν προσαχθεί λόγω των σχέσεών τους με τον 29χρονο, το όνομα του οποίου είναι κατά πληροφορίες Τσερίφ Τσεκάτ.

«Δεδομένου του στόχου, του τρόπου δράσης του, του προφίλ του αλλά και των μαρτυριών όσων τον άκουσαν να φωνάζει "Allahu Akbar", έχει κληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα η αντιτρομοκρατική» είπε χαρακτηριστικά ο Remy Heitz.

Ο 29χρονος άνδρας που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 13 άλλων χθες βράδυ στο Στρασβούργο, σύμφωνα με τη νομαρχία του Κάτω Ρήνου, εξακολουθεί να διαφεύγει, με τις Αρχές να χτενίζουν μια πόλη που τελεί υπό σοκ μετά τη φονική επίθεση εναντίον της χριστουγεννιάτικης αγοράς της.

Ο δράστης των πυροβολισμών που καταζητείται ακόμη, παραλίγο να πιαστεί χθες βράδυ αλλά εξαφανίστηκε, μετά τις ανταλλαγές πυρών με αστυνομικούς, εξήγησε ο δήμαρχος του Στρασβούργου Ρολάν Ρις στο δίκτυο Europe 1.

Ο δράστης άνοιξε πυρ χθες βράδυ λίγο πριν από τις 20.00 τοπική ώρα σε τρία σημεία του ιστορικού κέντρου του Στρασβούργου, μέσα σε δρόμους με καταστήματα στο μέσο της διάσημης χριστουγεννιάτικης αγοράς τη πόλης, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια τουρίστες.

Σχεδόν 420 αστυνομικοί από διάφορες μονάδες και 200 χωροφύλακες επιχειρούν για τον εντοπισμό του. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο αποκλεισμός των συνόρων έχει διασφαλιστεί όπως και ο αποκλεισμός περιμετρικά της πόλης του Στρασβούργου.

Στην Γερμανία ενδέχεται να έχει διαφύγει ή να προσπαθεί να διαφύγει ο δράστης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Bild», η οποία επικαλείται κύκλους των υπηρεσιών ασφαλείας της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι γερμανικές αρχές έλαβαν σχετική ενημέρωση από τους Γάλλους συναδέλφους τους νωρίς το πρωί και εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ειδικά στην περιοχή της νοτιοδυτικής Γερμανίας, όπου ήδη από χθες το βράδυ έχουν αναπτυχθεί και δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής ομάδας BFE+.

Εν τω μεταξύ, η Γερμανία δεν έχει πληροφορίες που να δείχνουν ότι ο Γάλλος έχει ισλαμιστικό υπόβαθρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Από γερμανικής πλευράς, δεν έχουμε πληροφορίες για το εμπλεκόμενο πρόσωπο που να δείχνουν ότι έχει ένα ισλαμιστικό υπόβαθρο», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου σε τακτική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του γερμανικού Ομοσπονδιακού Εγκληματολογικού Γραφείου Αστυνομίας BKA είχε δηλώσει ότι ο ύποπτος για την επίθεση στο Στρασβούργο είχε φυλακισθεί στη Γερμανία το 2016 και το 2017 με κατηγορίες για κλοπή και είχε απελαθεί στη Γαλλία το 2017 και ότι πρόκειται για έναν 29χρονο Γάλλο πολίτη, ο οποίος είναι γνωστός στις γαλλικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής.

Η ίδια είχε προσθέσει πως οι γερμανικές Αρχές συνεργάζονται στενά με Γάλλους αξιωματούχους.

