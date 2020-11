Τηλεκπαίδευση εν μέσω Covid 19: Μην πυροβολείτε τον πιανίστα...

Πριν απ’ όλα να συμφωνήσουμε ότι η κριτική είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Ακόμα καλύτερα, η εποικοδομητική κριτική είναι η πεμπτουσία της προόδου - Ο Κώστας Τσιτούνας κάνει ένα μικρό απολογισμό της περιπέτειας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση...

Ένας από τους τομείς του κυβερνητικού έργου που δέχθηκε σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση και όχι μόνο – εν μέσω πανδημίας – είναι βεβαίως το υπουργείο Παιδείας. Ειδικά η κριτική που δέχθηκαν στο πρώτο κύμα του κορονοϊού τόσο η κυρία Κεραμέως όσο και η κυρία Ζαχαράκη ήταν τεράστια. Σε πολλές περιπτώσεις τολμώ να πω ότι η κριτική ήταν δίκαιη αφού το σύστημα καταλήφθηκε εξαπίνης και δεν μπόρεσε να υλοποιήσει την περίφημη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Θέτω όμως το εξής ερώτημα, περισσότερο ως τροφή για προβληματισμό: Έχει κανένα νόημα να συνεχίζουμε να πυροβολούμε τον πιανίστα;

Έψαξα να βρω τι έγινε σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες στο πρώτο lockdown. Για όσους δεν γνωρίζετε σας παραθέτω το εξής δεδομένο: Στη Μεγάλη Βρετανία, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, δύο εκατομμύρια μαθητές (το 1/5 του μαθητικού πληθυσμού) δεν συμμετείχαν καθόλου στη μαθησιακή διαδικασία ή ασκούσαν οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχολείο για λιγότερο από μία ώρα την ημέρα. Κατά μέσο όρο, οι μαθητές συμμετείχαν σε μαθησιακή διαδικασία για 2,5 ώρες την ημέρα. Μόνο το 7% των μαθητών στη χώρα συμμετείχε σε σύγχρονη τηλεκπαίδευση με περισσότερες από τέσσερις τάξεις ή συναντήσεις ημερησίως.

Περίεργο; Καθόλου. Καμία χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο.

Παραθέτω και ένα δεύτερο ερώτημα: Θα μπορούσε κανείς από εμάς να φανταστεί πριν τον Μάιο ότι στην χώρα μας θα εφαρμοζόταν με τέτοια επιτυχία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση;

Η απάντηση πρέπει να δοθεί με το χέρι στην καρδιά και μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Το ζήτημα της Παιδείας στην Ελλάδα δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε μικροκομματικούς καθρέφτες. Προχώρησε η τελεκπαίδευση; Με λάθη; Ναι με λάθη. Με αρρυθμίες; Ναι με αρρυθμίες. Που όμως διορθώθηκαν και βελτιώθηκαν μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα.

Πέτυχαν κάτι η Κεραμέως και η Ζαχαράκη στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού;

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται υποχρεωτική σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε πλήρες ωράριο, με σημαντική αύξηση συμμετοχής. Περισσότερες από 300.000 ψηφιακές τάξεις και 6 εκατομμύρια συμμετοχές μαθητών αθροιστικά την ημέρα.

Να το πάω ακόμα παραπέρα;

Σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία και για τους γονείς και για τα παιδιά και για τους δασκάλους για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, πραγματοποιεί καθημερινά τηλεκπαίδευση το σύνολο της σχολικής κοινότητας που αγγίζει τα 1,6 εκατομμύρια μέλη. Το σύνολο των εκπαιδευτικών έχει εγγραφεί και υλοποιούν πάνω από 39.000 ταυτόχρονες συνεδρίες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια και πάνω από 54.000 ταυτόχρονες συνεδρίες στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά.

Αλήθεια σας φαίνεται εύκολο το εγχείρημα; Σε μια χώρα που δεν υπήρχαν ούτε οι υποδομές στα σχολεία, ούτε η απαραίτητη τεχνογνωσία στους δασκάλους;

Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν είχαν ποτέ τόσο μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία και κατάφεραν να προσαρμοστούν μέσα σε ένα καλοκαίρι.

Σε ένα τέτοιο πρωτόγνωρο και τόσο μεγάλης εμβέλειας έργο ασφαλώς και υπάρχουν – και θα υπάρχουν – αρρυθμίες και τεχνικά ζητήματα. Tο ζητούμενο είναι τα όποια τεχνικά ζητήματα να επιλύονται άμεσα και να βελτιώνεται διαρκώς το σύστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.

Ναι, να ασκήσουμε κριτική και να πιέσουμε τις αρμόδιες υπουργούς για να γίνει ακόμα καλύτερο το σύστημα. Να τους υποδείξουμε τα όποια λάθη για να παρέμβουν και να τα λύσουν. Να πιέσουμε προκειμένου να αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο τα δημόσια δίκτυα και τις πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, της e-class, της e-me για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το υπουργείο εξασφάλισε τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης διεθνούς πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 1,6 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών – και την εξασφάλισε για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό σε κάθε γωνιά της χώρας. Ότι εξασφάλισε μηδενική χρέωση σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη μηδενική χρέωση για την dial-in πρόσβαση μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

Μπορούμε να τα μηδενίσουμε όλα για χάρη της στείρας αντιπολιτευτικής τακτικής;

Και τι νόημα έχει να πυροβολούμε τον πιανίστα;

Don't shoot the piano player he's doing the best he can.

Γιατί ξέρετε, όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει…

